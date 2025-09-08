Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
IZBORNIK HRVATSKE

Zlatko Dalić poklonio se čudesnom Luki Modriću: Pročitajte što je rekao o kapetanu vatrenih

World Cup - UEFA Qualifiers - Group L - Croatia v Montenegro
Antonio Bronic/REUTERS
VL
Autor
Vecernji.hr
08.09.2025.
u 23:41

Hrvatska je potpuno dominirala protiv Crne Gore koja je ujedno od kraja prvog dijela imala igrača manje zbog drugog žutog kartona Bulatovića

Pobjednički kvalifikacijski niz hrvatskih nogometnih reprezentativaca se nastavio i ovog ponedjeljka, na maksimirskom stadionu je Hrvatska pobijedila Crnu Goru 4-0 (1-0) u sklopu skupine L. Svakom novom utakmicom Svjetsko prvenstvo sve je bliže Hrvatskoj koja je trenutačno na vrhu ljestvice izjednačena s Češkom. Obje reprezentacije imaju po 12 bodova, ali je Češka odigrala pet, a Hrvatska četiri utakmice.

Hrvatska je potpuno dominirala protiv Crne Gore koja je ujedno od kraja prvog dijela imala igrača manje zbog drugog žutog kartona Bulatovića. Hrvatski vratar Livaković bio je posve besposlen kroz svih 90 minuta, a suparnika je načeo Kristijan Jakić lijepim golom u 35. minuti. Bio je to njegov premijerni u reprezentativnom dresu.

- Crveni karton olakšao nam je stvari. Čestitam dečkima na maksimalnom broju, primaknuli smo se našem cilju. Hvala i svim navijačima na podršci. Luka traje i traje, a s vremenom je sve bolji. Večeras je držao ovu reprezentaciju, bili smo kompaktni i svi smo zadovoljni. Idemo korak po korak, pred nama je sada Češka, sve možemo riješiti u Pragu i mi ćemo se voditi se time. Želimo cijeli ovaj ciklus riješiti sa što više bodova i nadamo se da ćemo završiti u prvom ‘potu‘. Nama nedostaju Gvardiol, Kovačić, a tu su još Petković, Vlašić i Luka Sučić. Imamo širinu i nadam se da će svi biti zdravi. Svi imaju šansu, sve je na njima, a na nama je da izaberemo one najbolje - izjavio je Zlatko Dalić. 

Stošić poslao poruku Cro Copu nakon 'majmune jedan' i incidenta u Areni
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Zlatko Dalić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još