OSOBNA ISPOVIJEST

Anđa Marić nakon bolnog priznanja o sinu donijela hrabru odluku: 'Sa mnom završava!'

VL
Autor
Vecernji.hr
30.12.2025.
u 17:52

Nakon što je nedavno javno progovorila o teškoj borbi svojeg sina Gašpera s ovisnošću, glazbenica i spisateljica Anđa Marić na neko se vrijeme povukla iz javnosti. Sada se vratila dirljivom objavom u kojoj je ogolila dušu o vlastitom procesu iscjeljenja, transgeneracijskim traumama i odluci da prekine bolan obiteljski krug

Glazbenica i spisateljica Anđa Marić sredinom prosinca dirnula je javnost iznimno hrabrom i bolnom objavom o dugogodišnjoj borbi svojeg 22-godišnjeg sina Gašpera s alkoholizmom. Priznanje o teškoj obiteljskoj situaciji, koja je kulminirala nakon incidenta u kojem je sudjelovao njezin sin, potaknulo je lavinu reakcija, a Anđa se nakon toga povukla u svoja četiri zida kako bi se posvetila sebi i preispitala sve što se dogodilo. Sada je odlučila podijeliti svoja razmišljanja s pratiteljima na društvenim mrežama.

U novoj, emotivnoj objavi, Anđa je otkrila da je ključ iscjeljenja pronašla u povratku prema samoj sebi, odnosno prema onom ranjenom djetetu koje svatko nosi u sebi. - Nakon nekoliko tjedana samoizolacije, preispitivanja, sumnje u sebe i bivanja - samo čovjekom - shvatila sam nešto ključno. Moramo krenuti prema djetetu u sebi. Utješiti ga. Nježno mu objasniti stvari. Pa čak i ako treba ići unatrag i ponovno objašnjavati - na način koji ono može razumjeti. Tako da više ne reagira iz iste boli i nemoći - napisala je Anđa.

Posebno snažan odjek imale su njezine riječi o prenošenju trauma s generacije na generaciju, temi o kojoj se sve više govori, ali rijetko tko ima hrabrosti iznijeti je na ovako osoban način. - Nitko nije spreman za odrastanje. Nitko nije spreman za roditeljstvo - taj najteži i najljepši posao na svijetu. A kada ranjeno dijete ima dijete, ranjenost se samo nastavlja. Tko zna koliko generacija ranjene djece je stvorilo mene - iskreno je priznala, no odmah potom donijela i snažnu odluku. - Ali evo mene - s kapacitetom da tu transgeneracijsku karmu izliječim. I kažem: sa mnom završava -  tvrdi spisateljica.

Anđa Marić skinula je 18 kg, a evo kako se mijenjala tijekom godina: Bori se s teškom dijagnozom
Njezin put, kako je opisala, vodi duboko u vlastitu tamu, gdje se odlučila suočiti s demonima za koje je shvatila da nisu stvarna čudovišta, već odbačeni dijelovi njezine osobnosti. - Hrabro ulazim duboko u svoju tamu. Gledam demonima u oči. Dok se ne pretvore u male miševe. Koji bacaju veliku sjenu. A zapravo nisu strašni - To su dijelovi mene kojih sam se odrekla radi 'mira u kući'. Mamine i tatine sreće. Zdravog razuma. I još tisuću razloga - poručila je u osobnoj objavi.

Svoj profil na društvenim mrežama nazvala je vlastitom psihoterapijom, mjestom gdje sama sebi govori ono što treba čuti i gdje pronalazi snagu za dalje. - Odbijam živjeti samo u uspomenama. Biram suočavanje s demonima. Kako više ne bi upravljali mnome. Samo zato što se pravim da nisu moji. Pa ih onda gledam u svakom ogledalu. Koje mi dođe kroz druge ljude - zaključila je Marić, odlučna u namjeri da pronađe sreću i iscijeli rane prošlosti.

