Tattoo majstori otkrili najgore tetovaže koje možete napraviti: Zbog ovih ćete požaliti prije ili kasnije
Tetovaža je puno više od tinte na koži; ona je trajna izjava, umjetničko djelo koje nosimo sa sobom čitav život. Međutim, upravo ta permanentnost može postati izvor dubokog žaljenja. Ono što se u jednom trenutku čini kao sjajna ideja, potaknuta ljubavlju, trendom ili trenutkom impulzivnosti, s godinama se može pretvoriti u bolan podsjetnik na odluku koju bismo najradije izbrisali.
Profesionalni tattoo majstori svakodnevno se susreću s posljedicama takvih izbora, svjedočeći pričama o propalim vezama, zastarjelim motivima i loše izvedenim radovima. Prema jednom istraživanju, gotovo polovica tetoviranih osoba u nekom je trenutku zažalila zbog barem jedne tetovaže, a većina tih osjećaja javi se unutar prve godine, posebno ako je tetovaža napravljena prije dvadeset pete godine.
Na samom vrhu ljestvice najgorih odluka, gotovo jednoglasno, nalazi se tetoviranje imena trenutnog partnera. Koliko god ljubav bila snažna, veze su nepredvidive, a ono što je zamišljeno kao vječna posveta lako postaje trajni ožiljak slomljenog srca.
Čak su i slavne osobe naučile tu lekciju na teži način. Angelina Jolie je ime bivšeg supruga Billyja Boba Thorntona prekrila koordinatama rođenja svoje djece, dok je Johnny Depp svoju posvetu "Winona Forever" kreativno pretvorio u "Wino Forever" . Pamela Anderson je ime "Tommy" na prstu promijenila u "Mommy". No, za većinu ljudi, prekrivanje ili uklanjanje imena bivše ljubavi bolan je i skup proces, zbog čega tattoo majstori često savjetuju parovima da odaberu kreativnije i bezvremenske simbole koji će slaviti njihovu vezu bez doslovnog ispisivanja imena.
Odmah iza imena partnera nalaze se tetovaže vođene isključivo prolaznim trendovima. Sjetite se samo plemenskih uzoraka i bodljikave žice koji su dominirali devedesetima, ili crveno-plavih lastavica s početka dvijetisućitih godina. Danas, kako upozoravaju umjetnici, taj popis uključuje znakove beskonačnosti, često ukrašene ptičicama ili perjem, strijele, sidra i astrološke simbole. Iako popularni, ovi motivi često nemaju dublje osobno značenje i brzo postaju zastarjeli.
Stručnjaci također ističu kako su se u posljednje vrijeme pojavili novi trendovi zbog kojih će mnogi zažaliti, poput satova s ružama, lavova s krunama, šuma oko ruke ili iznimno malih i detaljnih tetovaža s tankim linijama koje se s vremenom neizbježno razliju i postanu neprepoznatljiva mrlja. Problem s trendovima je što ih često pokreće celebrity kultura; kada poznata osoba napravi određenu tetovažu, studiji postaju preplavljeni istim zahtjevima, što dovodi do masovne pojave identičnih tetovaža koje gube svaku individualnost.
Čak i savršeno odabran motiv može postati izvor frustracije ako je loše izveden ili smješten na pogrešno mjesto. Jeftine tetovaže često znače i nekvalitetne, a odlazak neiskusnom umjetniku može rezultirati mutnim linijama, nejednakim sjenama i iskrivljenim proporcijama.
Jednako je važna i lokacija. Vidljive tetovaže na licu, vratu ili rukama mogu ograničiti poslovne prilike u konzervativnijim djelatnostima. Osim toga, postoje dijelovi tijela na kojima tetovaže jednostavno loše stare ili ih je iznimno bolno napraviti. Profesionalci posebno upozoravaju na tetovaže na dlanovima, prstima i unutarnjoj strani usne, gdje se tinta teško zadržava, a dizajn brzo blijedi. Laktovi, gležnjevi i potkoljenice također su problematični zbog stalnog trenja, dok se područje pazuha i iza koljena smatraju jednim od najbolnijih mjesta za tetoviranje.
Osim estetskih razloga, kajanje često proizlazi iz promjene osobnih uvjerenja. Tetovaža koja je u mladosti predstavljala bunt ili pripadnost određenoj supkulturi, kasnije može postati teret. Primjerice, Megan Fox uklonila je portret Marilyn Monroe jer više nije željela privlačiti negativnu energiju povezanu s njezinim životom.
Slično se događa s tetovažama koje referenciraju pop kulturu, poput popularnih citata ili memova, koji s vremenom postaju "cringe". Impulzivne odluke, donesene pod utjecajem alkohola, vršnjačkog pritiska ili jednostavno iz dosade, gotovo su siguran put do žaljenja. Mnogi umjetnici odbijaju raditi tetovaže koje su uvredljive, poput svastika ili drugih simbola mržnje, kao i tetovaže na klijentima koji su očito pod utjecajem opijata.
Ponekad žaljenje ne dolazi s godinama, već odmah nakon izlaska iz studija. Najčešći uzrok tome su tehničke pogreške, poput krivo napisanih riječi ili netočnih prijevoda stranih fraza. Zbog toga je ključno višestruko provjeriti svaki tekst prije nego što postane trajni dio tijela.
Razočaranje može proizaći i iz nerealnih očekivanja; slika koju ste pronašli na internetu možda neće izgledati identično na vašoj koži zbog razlika u teksturi i tehničkim ograničenjima. Zato je otvorena komunikacija s umjetnikom presudna. Na kraju, ne smije se zanemariti ni pravilna njega nakon tetoviranja. Zanemarivanje uputa može dovesti do infekcija, lošeg zacjeljivanja i uništenog izgleda tetovaže.
Srećom, za one koji se ipak pokaju, postoje rješenja. Napredak u laserskoj tehnologiji omogućuje učinkovito uklanjanje tetovaža, dok vješti umjetnici mogu stare i neželjene dizajne prekriti novim, smislenijim umjetničkim djelom. Ipak, najbolji lijek je prevencija: dobro razmislite, istražite i odaberite tetovažu koja će za vas imati trajno značenje, neovisno o prolaznim trendovima i tuđim mišljenjima.