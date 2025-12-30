Večernji list
FOTO Teška bitka za najbolji komad odojka, gužve su velike, a evo i cijena
Uoči kraja godine na zagrebačkoj tržnici Dolac jutros su se stvorile velike gužve, a najvišee za kupovinu odojka.
Građani kupuju domaće zelje, odojke, purice, ribu, jaja, povrće i sve što im je potrebno za preostale dane blagdana i doček Nove godine.
Kiselo zelje ide u prosjeku za 4 eura, dok se turšija prodaje za 3 eura.
Domaći odojak se nudi za 10 eura po kilogramu. Najveća potražnja je za mesom i suhomesnatim proizvodima kojeg ima na svakom koraku.
