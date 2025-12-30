VIDEO Tomašević u Lisinskom pjevao poznatu domoljubnu pjesmu 'Tvoja zemlja'

Sinoć je u Lisinskom proslavljeno 75 godina kazališta Komedija i pedeset godina od praizvedbe Komedijina Gubec-bega, prve hrvatske rock-opere, u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, a povodom toga održan je svečani koncert 'Praznik mjuzikla'.

Na koncertu su bila mnoga poznata lica, a među njima i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Nakon svečanog dijela, u predvorju Velike dvorane održan je zabavni program na kojem su nastupali Đani Stipaničev i bend kazališta Komedija.

Kada je Stipaničev počeo pjevati pjesmu Vice Vukova 'Tvoja zemlja' pridružio mu se i zagrebački gradonačelnik Tomašević koji je s njim pjevao domoljubne stihove 'To je tvoja zemlja, tu sagradi dom, tu je stari temelj, tu na kršu tvom...'. Kako je to izgledalo pogledajte u videu: