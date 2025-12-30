Stiže nam nagli preokret nakon Nove godine, DHMZ upozorio: 'Velike su šanse za snijeg, bit će snažni prodor'

Zadnji dan godine u Hrvatskoj proteći će u znaku stabilnog, ali hladnog zimskog vremena. Prema prognozama HRT-a i Državnog hidrometeorološkog zavoda, u većini krajeva prevladavat će sunčano ili djelomice sunčano vrijeme, uz niske temperature i pojačan osjećaj hladnoće, osobito zbog vjetra.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu na Staru godinu bit će djelomice sunčano, dok se prema večeri očekuje postupno naoblačenje. Tijekom noći na pojedinim mjestima može pasti vrlo malo snijega ili susnježice. Puhat će umjeren sjeverozapadni vjetar, a jutarnje temperature bit će izrazito niske, između –8 i –4 °C, dok će se dnevne vrijednosti kretati oko 2 °C.

Foto: DHMZ

Slične temperaturne prilike očekuju se i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će prevladavati pretežno sunčano vrijeme. Vjetar će uglavnom biti slab, no i ovdje vrijedi upozorenje na jutarnju hladnoću. Potkraj dana sa sjeverozapada će pristizati više oblaka.

Zapadni dio zemlje također će uživati u sunčanom vremenu. Na sjevernom Jadranu oblake će rastjerivati umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, zbog čega je izdano žuto upozorenje na potencijalno opasne vremenske uvjete. Bura će tijekom dana postupno slabjeti. Najniže temperature na obali bit će između 0 i 5 °C, dok će u unutrašnjosti zapadne Hrvatske biti znatno hladnije, od –10 do –7 °C. Najviše dnevne temperature dosezat će oko 7 °C na sjevernom Jadranu te od –1 do 1 °C u Gorskoj Hrvatskoj.

Ni Dalmacija neće biti znatno toplija. Prevladavat će sunčano vrijeme, ali će u unutrašnjosti biti vrlo hladno, uz upozorenje na hladni val koji može utjecati na zdravlje. Dnevne temperature kretat će se od oko 3 °C u unutrašnjosti do 9 °C na otocima. Jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, tijekom dana će slabjeti, no more će veći dio dana ostati umjereno valovito i valovito.

Na krajnjem jugu zemlje također će biti sunčano, ali vjetrovito. Uz buru će more biti prilično valovito, a temperature će se uglavnom kretati između 3 i 8 °C, dok će u unutrašnjosti jutarnje vrijednosti biti u minusu. Građanima koji planiraju doček Nove godine na otvorenom savjetuje se primjereno odijevanje, osobito starijim osobama i maloj djeci, s obzirom na niske temperature i pojačan osjećaj hladnoće. Navečer i u novogodišnjoj noći na kopnu se očekuju temperature od –6 do –1 °C, u Gorskoj Hrvatskoj ponegdje i oko –10 °C, dok će se na obali i otocima kretati od oko 0 °C na sjeveru do 6 °C na jugu.

Prvi dan nove godine donosi postupnu promjenu vremena. Na Jadranu će veći dio dana biti sunčano, dok će u unutrašnjosti povremeno biti umjerene naoblake. Prema večeri sa zapada će pristizati sve više oblaka, a u noći na petak mjestimice se očekuje kiša, dok je u višim predjelima Gorske Hrvatske moguć i snijeg. Uz umjeren jugozapadni vjetar, u gorju i jak, te jugo na Jadranu, temperature će biti nešto više nego na Staru godinu.

Od petka, a osobito tijekom vikenda, vrijeme će postati promjenjivo i vrlo nestabilno. Povremeno će padati kiša, mjestimice i obilnija, a na Jadranu lokalno može biti praćena grmljavinom uz jako jugo i jugozapadnjak. U noći sa subote na nedjelju u unutrašnjost će prodrijeti hladniji zrak sa sjeveroistoka, pa postoji mogućnost da kiša prijeđe u susnježicu i snijeg, osobito u višim predjelima.