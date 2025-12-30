Naši Portali
STVARI IZMIČU KONTROLI

U Rusiji je sve više ovakvih zločina koji već zabrinjavaju i Kremlj, ubijeno je 550 civila

ruski vojnik
Foto: Reuters/Pixsell
VL
Autor
Vecernji.hr
30.12.2025.
u 08:02

Ruski čelnik Vladimir Putin potpisao je u listopadu 2024. zakon koji optuženicima u kaznenim predmetima omogućuje izbjegavanje suđenja, pa čak i izricanja kazne, ako se prijave za vojnu službu

Britansko Ministarstvo obrane izvijestilo je da ruski vojni veterani sve češće čine nasilne zločine nad ruskim civilima. Prema izvješću Ministarstva, približno 550 civila ubijeno je od strane veterana povratnika s bojišta, dok ih je još 465 ozlijeđeno. Nezavisni ruski medij Vertska navodi da je više od polovice ovih smrti navodno prouzročeno od strane nekih od 180.000 osuđenika koje je Kremlj regrutirao za rat u Ukrajini.

Ruski čelnik Vladimir Putin potpisao je u listopadu 2024. zakon koji optuženicima u kaznenim predmetima omogućuje izbjegavanje suđenja, pa čak i izricanja kazne, ako se prijave za vojnu službu. U priopćenju Ministarstva obrane stoji: "Izazov koji deseci tisuća nasilnih počinitelja s nedavnim i često traumatičnim iskustvom borbenih djelovanja donose u civilni život, osobito nakon što su iskusili brutalnost ruskih oružanih snaga, značajan je i vjerojatno će se povećati u srednjem roku." Dodaje se, kako prenosi Huffington Post, da "političko vodstvo Rusije vrlo vjerojatno smatra da je ovo pitanje predmet rastuće zabrinutosti."

Britansko ministarstvo također podsjeća da je plaćenička privatna vojska, grupa Wagner, na koju se Moskva uvelike oslanjala u svojim ratnim naporima, počela koristiti osuđenike u sukobu još 2022. godine, regrutirajući oko 50.000 zatvorenika. Zatvorenicima je ponuđeno skraćenje kazne ili pomilovanje nakon šest mjeseci službe.

Putinova agresija na Ukrajinu eskalirala je u brutalan rat iscrpljivanja, prisiljavajući ruskog čelnika da pribjegne novim resursima kako bi ojačao svoju oslabljenu vojsku. Procjenjuje se da su ruske oružane snage pretrpjele više od milijun gubitaka – ubijenih ili ranjenih boraca – između veljače 2022. i lipnja ove godine. Ukrajinska vojska procjenjuje da je Rusija od tada izgubila dodatnih 205.690 vojnika.

Unatoč tome, Putin još uvijek nije uveo obvezni vojni rok, nakon što je njegov pokušaj djelomične mobilizacije rezervista u rujnu 2022. izazvao prosvjede diljem zemlje. Ministarstvo obrane u Londonu ranije je izvještavalo da Putin računa na etničke manjine iz siromašnih regija kako bi ojačao ruski ratni stroj i popunio redove. "Fokusirajući napore regrutacije disproporcionalno na siromašne regije, često s pretežno etničkim manjinama, ruski državni aparat bolje iskorištava financijske poticaje, dok istovremeno ograničava utjecaj na dijelove urbanog stanovništva Rusije koji imaju veći politički utjecaj", izvijestili su britanski obavještajci.

Ključne riječi
rusi plaćenici Rusija

RA
rapid
08:38 30.12.2025.

Odlično, samo naprijed

EU
eurofil55
08:37 30.12.2025.

Ne postoji država koja u stanju rata zakonom ili ne optuženicima u kaznenim predmetima ne omogućuje izbjegavanje suđenja, pa čak i ne izricanja kazne, ako se prijave za vojnu službu. Loš pokušaj saniranja štete. Rusi su ti koji su dopustilii Trumpu da javno i bez oklijevanja izjavi činjenicu da su danas njegovi saveznici, europska propaganda samo pokušava popraviti štetu koju su prouzročile njezine laži. Nazovimo stvari pravim imenom, bit će lakše.

