Dominik Livaković na odlasku iz Španjolske doživio brutalno poniženje, ovo nije zaslužio!

Gotovo je, Dominik Livaković već za koji dan napustit će Gironu, no njegov odlazak iz kluba koji mu nije dao ni minute prilike zasjenila je izjava trenera Míchela koja je odjeknula u španjolskim medijima. Komentirajući glasine o mogućem dolasku Barcelonine zvijezde Marca-Andréa ter Stegena, Míchel je izrekao rečenicu koju su mnogi protumačili kao izravno poniženje za hrvatskog vratara. "Ter Stegen je vratar svjetske klase i svaki klub na svijetu bi ga želio. Voljeli bismo da dođe kod nas kako bismo napokon imali vratara takve klase u momčadi", poručio je strateg Girone i tako neizravno potvrdio ono o čemu se mjesecima nagađalo, a to je da Livakovića nikada nije smatrao vrhunskim pojačanjem.

Podsjetimo, sapunica je započela još ranije ovog mjeseca kada je Míchel javno kritizirao Livakovića i poručio da više neće igrati za klub. Trener je tada otkrio kako je Hrvat odbio nastupiti u utakmici Kupa kralja, zbog čega je na vrata morao stati bolesni Paulo Gazzaniga, koji je igrao s gripom i visokom temperaturom. Livakovićev razlog bio je posve logičan, naime, da je zaigrao za Gironu, zbog FIFA-inih pravila ne bi mogao u siječnju potpisati za treći klub u sezoni, s obzirom na to da je na početku sezone već branio za Fenerbahçe. To je potvrdio i sam Míchel, kazavši kako mu je Livaković iskreno priznao da želi otići.

"Livaković je spektakularna osoba, ali ima ciljeve drugačije od Gironinih. Njemu je važno igrati zbog Svjetskog prvenstva, a ne za Gironu. Sam mi je to rekao, iskren je. Rekao mi je da ne želi biti ovdje", izjavio je tada Míchel, dodavši kako je odlučio cijelu stvar iznijeti u javnost jer "navijači trebaju znati istinu". Ta istina, čini se, jest da povjerenja između trenera i hrvatskog reprezentativca, koji je u Kataloniju stigao uz obećanje da će biti prvi vratar, nikada nije ni bilo. Mjesecima je Míchel govorio da se Livaković "prilagođava", da bi sada postalo jasno da je cijelo vrijeme čekao drugu opciju.

U međuvremenu, Girona se muči u prvenstvu, nalazi se u zoni ispadanja na 18. mjestu ljestvice, a s 33 primljena gola u 17 kola ima najgoru obranu lige. Prvi vratar Gazzaniga imao je sezonu punu uspona i padova, uključujući i nekoliko teških pogrešaka koje su klub koštale bodova. Unatoč svemu, Livaković priliku nije dobio, a spas karijere i forme uoči Svjetskog prvenstva 2026. potražit će u starom jatu. Kako sada stvari stoje, Livaković će se u siječnju vratiti u Dinamo. S jasnim ciljem, da bi osigurao minute potrebne za održavanje statusa prvog vratara reprezentacije.