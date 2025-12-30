Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 199
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
SERIE A

Trener Leccea suspendiran na dvije utakmice

Serie A - Lecce v Napoli
ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS
VL
Autor
Denis Lugarić/Hina
30.12.2025.
u 22:00

Disciplinska komisija kaznila je i Milan sa 10.000 eura zbog kašnjenja početka utakmice od četiri minuta, što je bio ponovljeni prekršaj

Trener talijanskog nogometnog prvoligaša Leccea Eusebio Di Francesco suspendiran je na dvije utakmice zbog vrijeđanja suca, prenijeli su talijanski mediji.

Di Francesco je isključen u susretu protiv Coma (0-3), a prema izvještaju delegata trener je izrekao "teške uvrede" sucu, a svoj protest je nastavio i nakon što je izbačen s klupe.

Disciplinska komisija kaznila je i Milan sa 10.000 eura zbog kašnjenja početka utakmice od četiri minuta, što je bio ponovljeni prekršaj.

Lecce je kažnjen sa 8.000 eura, Lazio sa 7.000, a Fiorentina sa 5.000 eura jer su njihovi navijači tijekom utakmica bacali razne predmete na teren.
Ključne riječi
Serie A Eusebio Di Francesco Lecce

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!