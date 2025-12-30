Bili smo na finalu Kutije Šibica: CB Downtown došao do konačnog trijumfa

Momčad CB Downtown iz Zagreba osvojila je prvo mjesto na malonogometnom turniru Kutija šibica. Prvi put se upisala na listu pobjednika, a u finalu je svladala momčad Franko's s 1:0, pogotkom Tonija Legčevića u 28. minuti. Pokušavao je Franko's u drugom poluvremenu doći barem do izjednačenja, ali nije išlo.

- Tri godine nisam igrao na Kutiji, otkako sam s Biberonom osvojio naslov. Sad kad igram futsal u Hrvatskoj, mogao sam doći na turnir i drago mi je da sam svojim igrama pomogao CB Downtownu u osvajanju ovog prestižnog turnira.

Još mi samo ostaje da se na Europskom prvenstvu u futsalu oprostim od reprezentacije, po mogućnosti s jednim dobrim plasmanom - rekao je Franco Jelovčić.

Za najboljeg igrača turnira proglašen je Toni Legčević, najbolji vratar je također iz pobjedničke momčadi, Ivan Jelić, dok je najbolji strijelac Luka Pisačić, član momčadi Mobitel Popravljaona&Windor, inače napadač Dugog Sela.

Postigao je ukupno 11 pogodaka. U susretu za treće mjesto Juicy Maraska je sa 6:2 svladala momčad Mobitel Popravljaona&Windor.

U finalu veteranskog turnira CB Sport&SC Flegar Zloćo i prijatelji pobijedili su Raju iz Sarajeva s 1:0, a pobjednički pogodak postigao je Dalibor Radusin u 16. minuti.

Za najboljeg igrača turnira proglašen je Ivan Majić iz pobjedničke momčadi. Najbolji vratar je Adi Kadić (Raja iz Sarajeva), a najbolji strijelac Vinko Plazibat (Viator).

U finalu ženskog turnira MC Plus Agram pobijedio je Dinamo Zagreb s 2:0, pogocima Sare Bručić i Monike Lovrić. To je za MC Plus Agram drugi naslov na Kutiji i sada su se njezine igračice po broju naslova izjednačile s Dinamom, koji je branio dvostruki uzastopni naslov, i Micheliejem Tomić.

Najbolja igračica turnira je Monika Lovrić, najefikasnija je bila Nikolina Vujadin iz Alumnusa, koja je postigla sedam pogodaka, dok je najbolja vratarka Sara Skenderović iz MC Plus Agram. •