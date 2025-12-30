Predsjednik Hajduka otvoreno o svemu: Stav oko Livaje posebno zaintrigirati navijače

Godina stabilizacije i konsolidacije na Poljudu stigla je do svoje polovice, a predsjednik Hajduka Ivan Bilić podvukao je crtu, ocjenjujući dosadašnji učinak "solidnim". Iako sezona nije počela prema željama, uz rano i bolno ispadanje iz Europe u Tirani, Bilić naglašava ono najvažnije, a to je konačni rezultat. Hajduk zimsku stanku dočekuje na drugom mjestu ljestvice, sa samo jednim bodom zaostatka za vodećim Dinamom, što je, prema njegovim riječima, ključni dio ocjene. Unatoč turbulencijama i nekoliko loših trenutaka, prvi čovjek kluba zadovoljan je jer je momčad pokazala karakter, dokazala da se može nositi sa zahtjevima lige te, što je dugoročno iznimno važno, afirmirala čitav niz mladih igrača koji predstavljaju budućnost i financijsku žilu kucavicu splitskog kluba.

Kad je riječ o nadolazećem zimskom prijelaznom roku, navijači ne bi trebali očekivati preveliku dramu u smislu dolazaka. Bilić je potvrdio kako postoji interes za nekoliko Hajdukovih igrača te da će se svaka dobra ponuda pažljivo razmotriti i potencijalno prihvatiti, no momčad je ocijenjena kao "solidno postrojena". Fokus nije na gomilanju pojačanja, već na eventualnim zamjenama ako dođe do odlazaka. Prave pripreme i osnaživanje kadra planiraju se za ljeto, s jasnim ciljem što boljeg nastupa u europskim natjecanjima. Kao tržišno najzanimljiviji eksponat istaknuo je mladog Mlačića, za kojeg se zanima četiri do pet ozbiljnih klubova. "Vjerujemo da ćemo dobiti ponudu, a tada ćemo vas izvijestiti", poručio je Bilić u razgovoru za RTL.

Ipak, tema koja je najviše intrigirala javnost jest odnos trenera Gonzala Garcije i kapetana Marka Livaje, koji je završnicu polusezone proveo na klupi, što je za ikonu kluba i Dalmacije bila nezamisliva situacija. Bilić je odlučio stati na kraj nagađanjima i smiriti tenzije, priznavši da svaki igrač na svoj način podnosi neigranje, ali i oštro demantiravši glasine. "Ovdje je jako važno reći da je dosta toga u prostoru pušteno, a neke stvari od njih su neistine. Uopće, taj odnos svlačionice bi trebao ostati u svlačionici", bio je jasan predsjednik. Potvrdio je da je trener nakon posljednje utakmice dao nedvosmislenu podršku Livaji, istaknuvši kako mu vjeruje i od njega očekuje velike stvari u nastavku sezone.

Štoviše, Bilić je otišao korak dalje i poslao poruku koja će odjeknuti među navijačima. Na pitanje o pojačanjima, odgovorio je kako bi najveće pojačanje za Hajduk bio povratak kapetana u prepoznatljivu formu. "Nama bi idealno i najbolje pojačanje moglo biti da Marko bude kao Marko od prijašnjih godina u nastavku sezone, jer onda smo mi dosta jači", izjavio je, izražavajući nadu koju dijeli cijeli navijački puk. Otkrio je i da je nakon poraza u Rijeci bilo nekoliko neformalnih razgovora unutar kluba te da su se "svi stavili u funkciju kluba", zbog čega vjeruje u pozitivan ishod i ponovnu potpunu uključenost kapetana.

Osim gorućih sportskih tema, Ivan Bilić osvrnuo se i na dugoročnu viziju kluba, a tu se posebno ističe pitanje stadiona. Potvrdio je da je Grad Split pokrenuo inicijativu analize stanja Poljuda i potencijalnih lokacija za novi, moderniji dom Hajduka. Očekuje se da će tijekom siječnja ili veljače biti predstavljene tri do četiri alternative, a osobna želja predsjednika je jasna. "Moja želja je da imamo novi stadion, čim prije moguće, i da ostane na lokaciji blizu sadašnjeg stadiona", kazao je Bilić, naglasivši važnost očuvanja tradicije pješačkog dolaska navijača na utakmice. Uz to, umirio je navijače i po pitanju Ivana Rakitića, rekavši da je s njim na dnevnoj bazi u kontaktu te da su medijski napisi o njegovu odlasku bili plod pogrešnog prijevoda, potvrđujući da je Rakitić "glavom potpuno u klubu".