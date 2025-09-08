Susjedi žaluju nad debaklom: 'Prosinečki luta, a Crna Gora osramoćena i amaterska'

Hrvatska nogometna reprezentacija nastavila je savršene kvalifikacije za odlazak na Svjetsko prvenstvo, u Zagrebu je u ponedjeljak pobijedila Crnu Goru s 4-0 (1-0). Bio je to četvrti nastup Hrvatske u skupini L i četvrta pobjeda. Sada na vrhu ljestvice Hrvatska i Češka imaju po 12 bodova, ali su Česi odigrali utakmicu više. U listopadu će Hrvatska odigrati nove dvije utakmice. Prvo će gostovati kod glavnog rivala za prvo mjesto Češke 9. listopada, dok će 12. listopada dočekati Gibraltar u Varaždinu.

Momčad Roberta Prosinečkog je solidno krenula, premda nije uspjela ozbiljno napasti. Tijekom prvih dvadeset minuta su je njihov blok izgledao čvrst, no iz defanzive nisu uspjeli razviti drugu fazu igre i zaprijetiti. Kritike su glasne u tamošnjim medijima koji ističu strah i manjak ideje u igri svojih prestavnika.

"Potop u Zagrebu: Crna Gora izgledala amaterski, Hrvatska pregazila 'sokole'", stoji u naslovu CG Sporta, a u tekstu dodaju: "Hrvatska je večeras u Zagrebu održala pravu nogometnu lekciju Crnoj Gori i slavila uvjerljivih 4:0 u prvom povijesnom duelu dvije reprezentacije. Na Maksimiru se od prve minute igralo na jedan gol – 'vatreni' su dominirali u posjedu, stvarali šanse i bez previše napora došli do tri boda, dok 'sokoli' nisu ni jednom ozbiljno zaprijetili golmanu Dominiku Livakoviću."

"Uplašeni 'sokoli' ni da zaprijete klasi 'vatrenih': Hrvatska u laganom ritmu 'odradila' Crnu Goru", piše nad tekstom portala Vijesti.me. "Naša fudbalska reprezentacija jedva da je prelazila i centar na Maksimiru, Hrvatska slavila 4:0", ističe medij iz susjedne države.

Pobjeda je ponudila kratak statistički osvrt u tekstu pod naslovom: "Domaćin bez problema do četiri gola i tri boda. Bruka Crne Gore i lakši trening za Hrvatsku na Maksimiru".

"Nogometaši Crne Gore upisali su novi poraz u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026, ovoga puta od Hrvatske u Zagrebu rezultatom 4:0. Nije domaćin imao većih poteškoća da stigne do tri boda, a dojam je da je rezultat mogao biti i uvjerljiviji. Nemoć Crne Gore, koja je u ranoj fazi ostala bez Andrije Bulatovića koji je dobio crveni karton, najbolje pokazuje statistika", navode uz poražavjuće brojke.

"Lutanje Prosinečkog se nastavlja, Crna Gora očajna i na Maksimiru", piše RT Crna Gora, a u tekstu dodaju: "Lutanje se nastavlja, Crna Gora ni nakon 16. utakmice sa Robertom Prosinečkim nema ni igru, ni prepoznatljiv sistem, 'ni glavu ni rep'. Zato nema ni rezultata - "hrabri sokoli" su bili potpuno inferiorni na gostovanju Hrvatskoj na Maksimiru i doživjeli "jubilarni" 10. poraz u eri izbornika koji je ponikao baš na najvećem hrvatskom stadionu (4:0)."