NEVJEROJATAN JE

Umjetna inteligencija otkrila tajnu Nikole Jokića, sad je jasno zašto je najbolji na svijetu

Autor
Dražen Brajdić
30.12.2025.
u 07:00

Strateg Venezije Neven Spahija, trener koji spaja dva svijeta jer je radio u NBA košarci (četiri godine), a u Euroligi vodio sedam klubova, analizira fenomen srpskog košarkaša koji se s NBA suparnicima poigrava

Nikola Jokić, košarkaš Denver Nuggetsa, ne prestaje knjižiti rekorde na NBA parketima. Njegov najnoviji rekord jest taj da je postao prvi igrač u povijesti NBA lige u kojoj je upisao najmanje 55 koševa, 15 ili više skokova i 15 ili više asistencija. A jedini NBA centar koji je sezonu završio s triple-double učinkom drži i sljedeće rekorde baš kao što je i igrač s najvećim indeksom korisnosti u sezoni, centar s najviše triple-double učinaka u sezoni i u doigravanju, a ima upisan i triple-double s najvećim brojem koševa (61) postignutih u jednoj utakmici.

Neven Spahija Nikola Jokić

