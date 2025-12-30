Umjetna inteligencija otkrila tajnu Nikole Jokića, sad je jasno zašto je najbolji na svijetu

Nikola Jokić, košarkaš Denver Nuggetsa, ne prestaje knjižiti rekorde na NBA parketima. Njegov najnoviji rekord jest taj da je postao prvi igrač u povijesti NBA lige u kojoj je upisao najmanje 55 koševa, 15 ili više skokova i 15 ili više asistencija. A jedini NBA centar koji je sezonu završio s triple-double učinkom drži i sljedeće rekorde baš kao što je i igrač s najvećim indeksom korisnosti u sezoni, centar s najviše triple-double učinaka u sezoni i u doigravanju, a ima upisan i triple-double s najvećim brojem koševa (61) postignutih u jednoj utakmici.