NEOBIČAN PROBLEM

Bosanac u Njemačkoj kupio Rolls-Royce od 390.000 eura, ali ovo nije očekivao

Rolls Royce Phantom
Jurica Galoic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
30.12.2025.
u 14:11

Bosanskohercegovački nogometni reprezentativac Ermedin Demirović privukao je pažnju njemačkih medija, ali ne zbog svojih nastupa za Stuttgart, već zbog luksuznog života izvan terena. Zajedno sa suigračem Denizom Undavom, Demirović je sebi priuštio Rolls-Royce Cullinan, jedan od najprestižnijih SUV modela na svijetu. Undav je ovaj automobil nabavio još početkom godine, a sada mu se pridružio i napadač bh. reprezentacije.

Početna cijena Cullinana iznosi oko 390.000 eura, a uz dodatnu opremu može biti i znatno viša. SUV razvija više od 570 konjskih snaga i obiluje luksuznim detaljima koji opravdavaju njegovu visoku cijenu.

No, dvojica nogometašaimaju neobičan problem – svoje automobile ne smiju parkirati na klupskom parkingu. Stuttgart, naime, ima sponzorski ugovor s Mercedesom, pa je glavni parking rezerviran isključivo za vozila tog brenda. Zbog toga Demirović i Undav Rolls-Royceove ostavljaju ispred administrativne zgrade kluba, gdje su brzo postali prava atrakcija.

Demirović je sada u razgovoru za medije priznao da je kupovina Rolls-Roycea bila njegov dugogodišnji san. "Plan je postojao već dugo vremena. Uvijek sam govorio da želim voziti takav auto jednog dana, kada si ga budem mogao priuštiti. Razgovarao sam s Denizom o tome. Rekao mi je da je to i njegov auto iz snova. Sada, naravno, kaže da ga imitiram", kazao je bh. napadač te dodao:

"Bio sam svjestan da će biti reakcija. U Njemačkoj takav automobil izaziva pometnju, a u Engleskoj ga voze mnogi profesionalci. U početku sam razmišljao da li da vozim auto na trening, ali na kraju ga nisam nabavio samo da bih ga gledao u garaži. I sada to više nije problem."

