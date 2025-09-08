TONI FRUK

Ne smijemo Crnogorcima dati priliku da nešto traže, moramo igrati kako Hrvatska zna

- Najvažnije je kako ćemo mi izgledati. Mi trebamo biti pravi, na razini, onda se samo nas pita. Ne trebamo davati uopće drugima priliku, pogotovo u Hrvatskoj, da traže nešto protiv nas. Crnogorci su sigurno jako nezgodni, morat će se vaditi, nemaju što izgubiti. Morat će ići napadački.