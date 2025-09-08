Naši Portali
08.09.2025. u 21:14
Utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo između nogometnih reprezentacija Hrvatske i Crne Gore pratimo u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista
HRVATSKA
0-0
CRNA GORA
Kvalifikacije za SP - 6. kolo, 20.45, Maksimir, Zagreb

31' - Ivanović je glavom prebacio loptu, a Kramrić je čekao da nacilja glavom. Međutim, pred njega se ubacio stoper i očistio u zadnji čas.

28' - Kramarić pokušava iznenaditi suparnike udarcem iz daljine, ali pogađa u blok.

27' - Ukradena je lopta Crnoj Gori. Ivanović je dao Pašaliću čiji ubačaj ne pronalazi metu.

26' - Sučić je pucao preko gola, nakon kratkog dodavanja Ivanovića. Lijep potez nakon spašene lopte, ali preciznosti i dalje nedostaje.

25' - Duje Ćaleta-Car je dobio žuti karton zbog igranja rukom. Sudac smatra da je bilo namjerno, a igrač kaže da ga je lopta pogodila.

21' - Jakić je izvrsnim ubačajem pronašao Ivanovića. Napadač je dobro pucao glavom, ali vratar Petković bio je na pravom mjestu.

18' - Vatreni su se obranili pa potegnuli polu-kontru. Pašalić je dodao među redove za Perišića. Ostao bi sam pred vratarom, no lopta je bila malo prejaka.

17' - Brza kontra Crne Gore otišla je do kaznenog prostora. Međutim zapeli su na Šutalu, a povratno dodavanje je presjekao Jakić.

16' - Perišić je pokušao s malo više od 16 metara, ali lopte i dalje idu previsoko.

15' - Perišić je pokušao je jednim lukavim ubačajem kada Crnogorci to nisu očekivali, ali natrčali su suparnički igrači na loptu.

13' - Jakić je pokušao iz daljine, ali lopta odlazi visoko iznad gola.

12' - Perišić je uspio ubaciti u sredinu za Sučića, no suparnici su se uspjeli obraniti. 

11' - Vaterni dobro igraju i pletu mrežu oko Crnogoraca. Imaju zanimljivo zamišljenih dodavanja, djeluju kreativno i opušteno na terenu, no kompaktna obrana ne propušta značajnije prijetnje.

Zamjena
(Zamjena)

6' - Umjesto Vujačića izgra Rubežić.

Ozljeda
(Ozljeda)

5' - Dobro je Perišić zamislio dodavanje za Stanišića koji bi bio u prilici da ubaci, no Vujačić je pročitao. Međutim, izbacio je loptu u aut pa sjeo na travnjak. Ozlijedio se i ne može nastaviti.

2' - Akcija je odmah započela. Perišić je ubacio s lijeve strane prema Kramariću, ali šut pogađa u blok.

Početak
(Početak)

1' - Utakmica je počela!

SASTAVI

Hrvatska: Livaković - Jakić, Šutalo, Ćaleta-Car, Stanišić - Modrić, Sučić - Pašalić, Kramarić, Perišić - Ivanović

Crna Gora: Petković - Vujačić, Savić, Šipčić - Roganović, Bulatović, Brnović, Camaj - Vukotić, Jovetić - Krstović

KLADIONICE

Koeficijent na pobjedu Hrvatske je 1.25, na neodlučen ishod 7.20, a na pobjedu Crne Gore čak 16.00. Televizijski prijenos je na Novoj TV.

KALKULACIJE

Jasno je da vatreni sada drže sve u svojim rukama, a ogled koji će po svemu sudeći biti odlučujući je onaj između Češke i Hrvatske u Pragu 9. listopada. Dakle, za mjesec dana bismo mogli već sve znati, a Hrvatska tu ima veliku prednost jer ima puno bolju gol-razliku u odnosu na Čehe ovoga časa. Međusobni omjer u kvalifikacijama ne igra ulogu, već ukupna gol-razlika. Superračunalo nam daje 89 posto šansi za prvo mjesto.
 

RANIJE UTAKMICE

Hrvatska je u dosadašnja tri ogleda ostvarila maksimalnih devet bodova. U lipnju smo na gostovanju kod Gibraltara slavili sa 7:0, a onda smo u Osijeku pobijedili Češku s 5:1. U ovom smo ciklusu pobijedili Farske otoke s 1:0, a danas bi mogli pobjedom protiv Crne Gore zasjesti na prvo mjesto skupine. U isto vrijeme danas još igraju Gibraltar i Farski otoci, a Češka pauzira.
 

POČETAK

Lijepi vam pozdrav, poštovani čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je tekstualni prijenos utakmice 6. kola Skupine L kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo koje će se iduće godine održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Četvrtu utakmicu u ovim kvalifikacijama vatreni će odigrati na Maksimiru protiv Crne Gore.

Komentara 6

Avatar Stradun
Stradun
19:52 08.09.2025.

Vatreni ,samo naprijed.

Avatar Stradun
Stradun
20:47 08.09.2025.

Utakmica počela..naši igraju u nekim modrim opravama... Zašto? Zar ne možemo birati kao domaćini prvu garnituru?

BI
billynik
20:14 08.09.2025.

Da sam na Budimirovom mjestu poslije ovoga oprostio bi se s repnom dok je Dalic vodi.

