VIDEO 'Da Plenković nije otišao Thompsonu, svi bi se danas pitali koji su Anušićevi planovi'

Politička 2025. godina u kojoj su birači tri puta izlazili na birališta, je na izmaku. Politička analitičarka Ankica Mamić u Političkom intervjuu tjedna Večernji TV-a kazala je kako je i ta super izborna godina pokazala apsolutnu dominaciju HDZ- a u smislu vladanja državom iako se, dodala je, očekivalo da će HDZ na lokalnim izborima doživjeti poraz zbog velike pobjede Zorana Milanovića na predsjedničkim izborima. Godinu je obilježila isto tako i uvjerljiva pobjeda Tomislava Tomaševića u Zagrebu gdje je, kaže, HDZ opet išao s kandidatom za kojeg se znalo da nema šanse ući u drugi krug.

Posebno se osvrnula na drugu polovicu godine koja prolazi u znaku svega što se događalo nakon koncerta Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu. Na pitanje je li Hrvatska skrenula udesno Mamić kaže kako to niti jedno istraživanje ne pokazuje i da mi nemamo niti jednu desnu stranku koja prelazi pet posto podrške građana.

- Thompson zove Tomaševića, radikalnom ljevicom, ljevica zove Domovinski pokret radikalnom desnicom. Rekla bih da je to više pitanje nekog političkog natjecanja-kazala je Mamić. Dotakla se i pozdrava Za dom spremni zbog kojega je Thompsonu zabranjen drugi koncert u Areni u Zagrebu. Kaže da se tog pozdrava svatko pametan srami, ali i da taj pozdrav uopće nije Thompsona niti učinio ovako popularnim.

- Thompson je postao popularan zahvaljujući dvije pjesme koje pjevaju navijači hrvatske nogometne reprezentacije. To je Lijepa li si i Ako ne znaš što je bilo recentno. Dok je pjevao samo Čavoglave, nije bio tako jako popularan, bio je poznat-kazala je Mamić i dodala kako su u ratno doba pjesme s bojnim pokličima imale svoju publiku i svoj razlog postojanja. Ali 2026. godine ne bi, kaže, trebali imati nikako isti kontekst.

Dotakla se i Plenkovića i njegovog odlaska na generalnu probu Thompsonovog koncerta što je isto tako obilježilo godinu i dalo ritam mnogim događajima koji su se kasnije dogodili. Kazala je da je Plenković u toj situaciji postupio pragmatično. Na pitanje je li izgubio dio svog političkog kapitala kazala je da nije.

- Ne može se HDZ voditi bez mrvice oportunističkih dodvoravanja i desnoj frakciji HDZ a. Zamislite da je Plenković ostao potpuno distanciran od svih tih događaja. Kakve bi sad bile spekulacije oko nekog budućeg vođe HDZ -a, oko toga koji su Anušićevi planovi? Postupio je pragmatično i oportuno i to je odlika premijera kao političara-kazala je Mamić.

Za odluku HDZ-a da se ne miješa u pokušaje svrgavanja zagrebačkog gradonačelnika putem referenduma kojeg najavljuju u desnim krugovima Mamić kaže kako se HDZ u to ni ne treba miješati jer je to osuđeno na propast. I da se HDZ u to upete, Tomašević, drži Mamić, ne bi bio "srušen" na taj način. Za Thompsona i poruke o rušenju gradonačelnika koje je odaslao s koncerta u Areni kaže kako ga motivira profit i da ne misli da je pjevač zainteresiran za bilo kakvo političko djelovanje.

- On je to sve isto mislio prije ovih lokalnih izbora. Mogao je napraviti stranku i izaći na izbore ili podržati neku stranku javno. Ne mislim da će se Thompson aktivirati-kazala je Mamić. Dodala je i kako Thompson nije pozvao na protuustavno rušenje vlasti. Nije, kaže, rekao: "Idemo na ulicu, idemo pred njegovu kuću".

- Rekao je morate na izbore. To je sasvim okej i legitimno-kazala je. Na pitanje ima li Thompson uopće političkog kapaciteta, može li postati neki novi Škoro kazala je kako ne može i kako je Škoro, da je imao bolju kampanju, danas mogao biti predsjednik države.

Mamić je uvjerena i da će rezultate budućih izbora određivati umjetna inteligencija više nego sami političari. Ne vjeruje ni da Možemo može bitnije ugroziti SDP, odnosno oduzeti im primat na ljevici, a za Tomislava Tomaševića koji se zadnjim potezima vezanima uz Thompsona prometnuo u junaka ljevice kazala je kako je dosta uspješan u svom dijelu biračkog spektra, ali i da bježi od radikalizacije. Na pitanje kako komentira njegovu izjavu da ne želi biti premijer Mamić kaže kako je isto tako rekao da neće ići po treći mandat na čelu grada pa sada mijenja mišljenje.

- Opet ću se vratiti na političku komunikaciju. SDP to radi jako loše. Sveli su sve na vic, a taj vic nije baš skroz duhovit. SDP ima sreću jer ima stabilne birače u toj starijoj populaciji.

I tu SDP zapravo drži tu popularnost oko 20 posto. Pretočiti tu popularnost i taj rejting u izborni rezultat je sasvim druga stvar. Ti birači moraju biti motivirani da izađu. Može ih se motivirati na dosta načina, ali prvi način je da se vidi da uopće postoji šansa-kaže Mamić.

Ne vjeruje da će se iduće godine politička scena dodatno radikalizirati. Hrvatska, drži, ni po čemu nije država u kojoj je radikalizam bilo koje vrste dominantna tema. - Ovo što se događa oko tog Thompsona, to je po meni jedna rana koju nitko ne želi sanirati-kazala je Mamić koja ne vidi niti realnom niti opciju prijevremenih izbora.

Za "glasnu šutnju" predsjednika države Zorana Milanovića kazala je da joj je u ovom trenutku logična jer Milanović nema što dobiti u utakmici oko Thompsona. Na pitanje kako gleda na izjavu Hajdaš Dončića da će mu Milanović učiniti sve da postane premijer kazala je kako ono što predsjednik javno kaže ima apsolutno određenu težinu u tom dijelu biračkog tijela. - Ali ja mislim da SDP- u puno više pomaže čvrsta koalicija s Možemo postavljena na fer odnosima. I mislim da bi trebali napraviti vladu u sjeni i da bi trebali otvarati sve slabe točke HDZ ove vladavine, a ima ih-zaključila je Mamić.