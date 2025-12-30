Naši Portali
Novi angažman

Briljirao je u Španjolskoj, igrao finale protiv Reala, a sada je preuzeo klub u Zagrebu

privatni album
Autor
Željko Janković
30.12.2025.
u 21:22

Zadovoljan sam i sretan što sam došao u klub koji ima tako dobro ozračje i u kojemu svi žive za taj klub, pravi zagrebački kvartovski klub. Ponosan sam što sam postao dio jedne takve pozitivne priče

Alen Peternac novi je trener NK Rudeša. On će u nastavku sezone povesti momčad u borbi za promociju u elitni razred hrvatskog nogometa. Peternac je zagrebački dečko, bivši igrač Dinama koji je na vrhuncu karijere briljirao u Španjolskoj gdje je igrao za Real Valladolid, Real Zaragozu i Murciju.

Trenerski zanat brusio je u Dinamu, a radio je i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. S Al-Ainom je kao pomoćni trener 2018. godine osvojio domaće prvenstvo i Kup te igrao finale Svjetskog klupskog prvenstva protiv Real Madrida. 2020. godine vraća se u zagrebački Dinamo s kojim je u tom periodu kao član stručnog stožera četiri puta osvojio naslov prvaka Hrvatske i dvaput hrvatski Kup. U posljednjem trenerskom angažmanu vodio je kao glavni trener bosanskohercegovački Igman Konjic.

- Zadovoljan sam i sretan što sam došao u klub koji ima tako dobro ozračje i u kojemu svi žive za taj klub, pravi zagrebački kvartovski klub. Ponosan sam što sam postao dio jedne takve pozitivne priče, uz predsjednika Šimunića i direktora Čondrića koji se bore da vrate Rudeš u prvu ligu. To nam, naravno, i jest glavni cilj – povratak u prvu ligu – i vjerujem da ćemo to svi zajedno ostvariti - kazao je Peternac.

U Rudešu je, dakle, ultimativni cilj osvajanje naslova prvaka. Momčad je prvi dio sezone završila kao jesenski prvak s 32 osvojena boda, dva više od Dugopolja. 
Ključne riječi
angažman trener NK Rudeš Alen Peternac

