Besplatna nogometna škola s Bubamarom u Prečkom

Nogometnia Akademija Bubamara iz Prečkog, uz potporu Ministarstva turizma i sporta, provodi program besplatne škole nogometa za mlade. Cilj programa je omogućiti što većem broju djece i mladih besplatno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću koja će pridonijeti očuvanju i unaprijeđenu psihofizičkih sposobnosti i zdravlja kroz stvaranje uvjeta za bavljenje sportom.

Voditelji programa su Stipica Pilj, Sergej Baltić i Toni Kolak.

- U današnje vrijeme koje nudi neke druge interese, nije lako motivirati mlade igrače da dolaze na treninge. S obzirom na to da imamo drugačiji pristup, uspjeli smo zainteresirati veliki broj mladih igrača da se priključe u naš program treninga koji besplatan - rekao je Stipica Pilj voditelj programa.

Ovakvi projekti u Akademiji NK Bubamara, nisu novost. Zdravi projekti u ovom zagrebačkom kvartu traju već dugi niz godina zahvaljujući nogometnim entuzijastima koji nogomet u tom dijelu metropole održavaju na životu. Podrška Ministarstva sporta sigurno će olakšati situaciju,posebno u juniorskom uzrastu koji je ključan za prelazak na seniorsku razinu.

- Zahvaljujući potpori Ministarstva turizma i sporta za naš program, uspjeli smo formirati kadetsku i juniorsku momčad, to je za nas veliki korak prema naprijed posebno u ovom razdoblju gdje većina mladih odustaje od bavljenja sportom - rekao je Sergej Baltić jedan od trenera na ovom programu.