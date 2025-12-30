Tragedija potresla Sukošan, otac ubio sina. 'O obitelji mogu reći sve najbolje'

Teška obiteljska tragedija dogodila se se u Sukošanu. Policija je u 8 sati dobila dojavu o pronalasku dva muška tijela, člana iste obitelji. Policija još uvijek nije službeno izašla s informacijama o ovoj tragediji, no u neslužbenom razgovoru s policijskim istražiteljima na licu mjestu smo doznali da je otac ubio sina i da su ih jutros beživotne zatekli članovi obitelji te potom dojavili policiji. Navodno je riječ o muškarcu u ranim četrdesetim godinama i njegovom maloljetnom sinu ili mlađem punoljetniku.

Postoje informacije o teškoj životnoj situaciji obitelji koja je podrijetlom iz Sukošana, no živjeli su u Zagrebu. Ubojstvo je, prema informacijama koje smo dobili iz policijskih izvora, počinjeno vatrenim oružjem.

U Sukošanu pronađena dva muška tijela Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Poznajem tu obitelj koja je imala tešku životnu situaciju. Otac je bio tu s jednim djetetom. O obitelji mogu reći sve najbolje, riječ je o pravoj tragediji - rekao nam je mještanin Sukošana.

- To su bili krasni ljudi, mislim da se otac nije mogao nositi s bolestima dvoje djece. Ja ih poznajem i znam da su bili dobri kao obitelj svi skupa. Jutros smo samo čuli hitnu i ne mogu vam ništa više reći osim da nam je svima ovdje jako teško - rekla nam Mirjana Kecman koju smo zatekli ispred kuće gdje se dogodila tragedija.