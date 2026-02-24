Naši Portali
POVRATNICI

Odlične vijesti za Dalića: Kovačić bi uskoro mogao na teren, a evo kakva je situacija s Gvardiolom

24.02.2026.
S Gvardiolom je situacija znatno drugačija budući da je njegova ozljeda još uvijek 'svježa'. Najskuplji branič u povijesti nogometa operiran je u siječnju, a prema najnovijim informacijama uskoro bi mogao skinuti 'čizmu' koja mu drži nogu imobiliziranom

Dvojica hrvatskih reprezentativaca aktualni su članovi Manchester Cityja i obojica imaju velikih problema s ozljedama. Mateo Kovačić propustio je cijeli dosadašnji dio sezone zbog dvije operacije na petnoj kosti koje je odradio prošle sezone i koje ga još uvijek drže van terena. Joško Gvardiol je pak slomio nogu u susretu s Chelseajem u siječnju te je nakon toga operiran i čini se da će još neko vrijeme izbivati s terena. Ipak, napokon bi iz Manchestera mogle stići dobre vijesti za hrvatsku reprezentaciju pišu Sportske novosti.

Krenimo s Kovačićem. Iskusni veznjak odlično je odradio rehabilitaciju slijedeći pritom liječničke upute te je već nekoliko treninga u procesu individualnog treniranja s loptom. I taj je dio dobro prošao pa je Kovačić prije dva dana podvrgnut kontrolnom pregledu, konkretno magnetnoj rezonanciji, te je dobio zeleno svjetlo da se od petka uključi u rad s momčadi što znači da bi se uskoro mogao vratiti i na teren. Ako ne dođe do novih komplikacija, Kovačić bi mogao konkurirati za nastup već u subotu sedmog ožujka protiv Newcastlea u FA kupu.

Bomba iz Italije: Luka Modrić pred senzacionalnim transferom poslije svjetskog prvenstva!

S Gvardiolom je situacija znatno drugačija budući da je njegova ozljeda još uvijek 'svježa'. Najskuplji branič u povijesti nogometa operiran je u siječnju, a prema najnovijim informacijama uskoro bi mogao skinuti 'čizmu' koja mu drži nogu imobiliziranom i krenuti s jačanjem mišića ozlijeđene noge. Predviđeni vremenski prozor za ozljedu Gvardiolovog tipa obično iznosi između tri i četiri mjeseca što znači da bi se Gvardiol u prvu momčad Cityja mogao vratiti krajem svibnja.

Te je vijesti zasigurno s oduševljenjem dočekao izbornik Hrvatske Zlatko Dalić. Kako sada stvari stoje, obojica bi trebali biti spremni za nastup prije početka Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Americi. Kovačić bi dotad mogao skupiti i poveći broj nastupa te dočekati prvenstvo u punoj formi, dok će Gvardiol imati puno manje vremena za igru, no zasigurno će biti u optimalnom fizičkom stanju.
