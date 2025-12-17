Pogledajte kako izgleda Modrićev luksuzni penthouse u centru Zagreba, iskrcao je pravo bogatstvo

Hrvatski kapetan Luka Modrić u devetom mjesecu napunio je 40 godina, ali ga to ne priječi da i dalje igra na visokom nivou. Štoviše, promijenio je klub pa će iduće sezone igrati za talijanskog velikana, AC Milan te i dalje za Hrvatsku.
Hrvatski kapetan Luka Modrić u devetom mjesecu napunio je 40 godina, ali ga to ne priječi da i dalje igra na visokom nivou. Štoviše, promijenio je klub pa će iduće sezone igrati za talijanskog velikana, AC Milan te i dalje za Hrvatsku.
Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Modrić je u veteranskim nogometnim godinama, no već se odavno osigurava pametnim ulaganjima jednog dana kada prestane igrati profesionalni nogomet.
Modrić je u veteranskim nogometnim godinama, no već se odavno osigurava pametnim ulaganjima jednog dana kada prestane igrati profesionalni nogomet.
Foto: Screenshot: X
Share
Podijeli
Naime, Modrić je još 2020. godine osnovao agenciju za nekretnine pod nazivom Modric Family SL koja je 2022. godine raspolagala imovinom vrijednom 14.7 milijuna eura.
Naime, Modrić je još 2020. godine osnovao agenciju za nekretnine pod nazivom Modric Family SL koja je 2022. godine raspolagala imovinom vrijednom 14.7 milijuna eura.
Foto: Screenshot: X
Share
Podijeli
U svibnju je osvajač Zlatne lopte navodno odlučio uložiti još šest milijuna eura kapitala radi kupnje raznih nekretnina u okolici Madrida, što je na kraju i učinio, pa je tako postao "kralj nekretnina"
U svibnju je osvajač Zlatne lopte navodno odlučio uložiti još šest milijuna eura kapitala radi kupnje raznih nekretnina u okolici Madrida, što je na kraju i učinio, pa je tako postao "kralj nekretnina"
Foto: Screenshot: X
Share
Podijeli
OGLAS
Modrić danas živi u nezamislivom luksuzu, a tek treba izabrati mjesto stanovanja u Milanu, gdje će nastaviti svoju karijeru.
Modrić danas živi u nezamislivom luksuzu, a tek treba izabrati mjesto stanovanja u Milanu, gdje će nastaviti svoju karijeru.
Foto: Screenshot: X
Share
Podijeli
Nedavno je kupio i tri novoizgrađena stana u blizini Realovog trening-kampa u poznatom Valdebebasu, uz to je zakupio i tri parkirališna mjesta u blizini stanova.
Nedavno je kupio i tri novoizgrađena stana u blizini Realovog trening-kampa u poznatom Valdebebasu, uz to je zakupio i tri parkirališna mjesta u blizini stanova.
Foto: Screenshot: X
Share
Podijeli
Naravno, uz to ima luksuznu vilu u Madridu u kojoj je donedavno živio s obitelji te brojne nekretnine u Hrvatskoj
Naravno, uz to ima luksuznu vilu u Madridu u kojoj je donedavno živio s obitelji te brojne nekretnine u Hrvatskoj
Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL
Share
Podijeli
Nedavno je kupio penthouse u Tkalčićevoj ulici u Zagrebu.
Nedavno je kupio penthouse u Tkalčićevoj ulici u Zagrebu.
Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Posjeduje i ovu velebnu nekretninu u mjestu Kožino kraj Zadra.
Posjeduje i ovu velebnu nekretninu u mjestu Kožino kraj Zadra.
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli

Ne propustite

1/