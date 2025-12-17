Pogledajte kako izgleda Modrićev luksuzni penthouse u centru Zagreba, iskrcao je pravo bogatstvo
Hrvatski kapetan Luka Modrić u devetom mjesecu napunio je 40 godina, ali ga to ne priječi da i dalje igra na visokom nivou. Štoviše, promijenio je klub pa će iduće sezone igrati za talijanskog velikana, AC Milan te i dalje za Hrvatsku.
U svibnju je osvajač Zlatne lopte navodno odlučio uložiti još šest milijuna eura kapitala radi kupnje raznih nekretnina u okolici Madrida, što je na kraju i učinio, pa je tako postao "kralj nekretnina"