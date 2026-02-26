HNS objavio gdje će Hrvatska u tri dana odigrati dva spektakularna dvoboja Lige nacija.

Hrvatska nogometna reprezentacija u Ligi nacija 3. listopada u Rijeci ugostit će Englesku, dok će tri dana kasnije Split biti domaćin dvoboja Hrvatska – Španjolska, objavio je HNS.

U Zagrebu je održana redovna sjednica Izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza, na kojoj je, između ostaloga, donesena odluka o domaćinstvima dviju utakmica hrvatske reprezentacije u ovogodišnjoj Ligi nacija.

Hrvatska će tako 3. listopada ugostiti Englesku u Rijeci, a zbog disciplinske kazne Uefe ta utakmica bit će odigrana bez prisustva gledatelja. Tri dana kasnije, 6. listopada, vatreni će dočekati Španjolsku na stadionu Poljud u Splitu.

Hrvatska će natjecanje u Ligi nacija otvoriti u Češkoj 26. rujna, potom putuje u goste Španjolskoj 29. rujna, nakon čega slijede navedene dvije domaće utakmice. U studenome će Hrvatska gostovati u Engleskoj (12. studenoga), a natjecanje u skupini okončat će kod kuće protiv Češke 15. studenoga.

Izvršni odbor prihvatio je prijedlog završnog računa za 2025. godinu, kao i izvješće o radu Saveza, a usvojeni su i Pravilnik o nogometnim natjecanjima, kalendar aktivnosti za 2026. godinu i Odluka o Popuni prve NL za natjecateljsku godinu 2026./2027.

Također, IO je imenovao predsjednike i članove stalnih komisija HNS-a, kao i arbitre Arbitražnog suda HNS-a, stoji na web-stranicama HNS-a.