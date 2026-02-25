Luka Modrić potpisao je povijesni ugovor: Kapetan Hrvatske dogovorio je novi angažman!

Poznati europski proizvođač kućanskih aparata Gorenje objavio je da je sklopio povijesni ugovor o suradnji s nogometnom ikonom Lukom Modrićem kao ambasadorom brenda, prenosi Poslovni dnevnik. Kao osvajač Zlatne lopte i jedan od najtrofejnijih nogometaša svoje generacije, Luka Modrić predstavlja razinu profesionalnog uspjeha koja odražava predanost vrhunskoj kvaliteti brenda Gorenje.

Međutim, ovo partnerstvo nadilazi nogometni teren. Temelji se na dubokom razumijevanju da sportska izvrsnost, osobna postignuća i istinska veličina počinju kod kuće, stoji u objavi.

- Luka Modrić je više od nogometne ikone – on je čovjek kojem je obitelj najveća pobjeda. U Gorenju dijelimo iste vrijednosti. Naše partnerstvo nije samo o uređajima – riječ je o podršci obiteljskom životu koji omogućuje izvrsnost, kako na terenu, tako i u svakodnevici. Ponosni smo što pružamo ‘tihu podršku’ koja legendi poput Luke, kao i obiteljima diljem Europe, omogućuje da se usredotoče na trenutke koji su uistinu važni -poručila je Stella Nišević, voditeljica marketinga.

Podsjetimo, hrvatska legenda jedan je od ključnih igrača talijanskog velikana Milana, ali još nije poznato hoće li poslije svjetskog prvenstva ostati na San Siru. Prema pisanju tamošnjih medija, Zlatan Ibrahimović mu je dao ultimatum pa će uskoro morati odlučiti o klupskoj budućnosti.