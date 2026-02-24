Hrvat igra sezonu iz snova, baš takav tip igrača nedostaje Daliću u reprezentaciji

Daleko najveće pozitivno iznenađenje ove sezone u nizozemskoj prvoj nogometnoj ligi je NEC Nijmegen. Klub koji se proteklih sezona nalazio otprilike u sredini prvenstvene ljestvice, trenutačno se nalazi na trećem mjestu koje za iduću sezonu vodi u Ligu prvaka! Prvi na ljestvici je PSV sa 62 boda, drugi Feyenoord ima 48 bodova, a treći NEC je na 43 boda, isto koliko ima i četvrtoplasirani Ajax.

Navijači NEC-a i vjerni pratitelji nizozemske lige slažu se da je u ovom povijesnom podvigu najbolji igrač NEC-a Darko Nejašmić, 27-godišnji hrvatski vezni igrač. Nejašmić je u NEC stigao na početku sezone, u rujnu prošle godine kao slobodan igrač nakon što je zaključen njegov period u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, točnije u Al-Sharjahu.

Gotovo odmah po dolasku Nejašmić se prometnuo u standardnog člana početne postave. Nakon što je u prve dvije utakmice ušao u igru s klupe za pričuve, Nejašmić je od idućih 19 utakmica u njih 17 bio član prve jedanaestorke. Otkako je stigao u klub, drugi je igrač NEC-a po broju odigranih minuta.

Međutim, nije samo stvar u tome da Nejašmić redovito igra, već je prema većinskom mišljenju nizozemske nogometne javnosti ključni igrač svojeg kluba. Njegove najveće vrline su u duelima, pozicijskoj stabilnosti i sposobnosti da prekida ritam u posjedu protivničkih momčadi svojim defenzivnim akcijama.

Što se tiče igre u posjedu, Nejašmićev profil nije onaj nekog izrazito kreativnog igrača, no jednostavnim rješenjima održava tempo u posjedu. Izrazito rijetko gubi loptu u usporedbi s ostalim veznjacima u ligi. S loptom u nogama se posebno ističe s preciznim dugim dodavanjima (3,4 po utakmici), u tom segmentu je pri samom vrhu lige.

- Darko omogućuje Sanu, Cheryju i Noéu Lebretonu u našem veznom redu da igraju puno lakše. Ono u čemu je ovaj dečko jako dobar jest skupljanje lopti ispred obrane. To je osjećaj za pozicioniranje. Svi uvijek misle da trebate brze igrače, ali ono što tražite su oni koji brzo razmišljaju. Pogotovo ako želite igrati nogomet kao mi - rekao je o Nejašmiću trener NEC-a, Dick Schreuder.

Nejašmić konstantno dobiva hvalospjeve u nizozemskim medijima. Prije nekoliko tjedana ga je poznati tamošnji medij Voetbal International prozvao najboljim pozitivnim iznenađenjem sezone u cijeloj ligi, a ovog je tjedna u još jednom tamošnjem mediju naziva AD objavljena kolumna o Nejašmiću s naslovom "Igrač utakmice protiv Feyenoorda i Ajaxa: zašto bismo trebali više pričati o ovoj zvijezdi u NEC-u". Ovog tjedna ga je nizozemski ogranak ESPN-a prozvao najboljim igračem tjedna u nizozemskoj ligi, nakon što je odigrao odličnu utakmicu te zabio i pogodak u 1:1 remiju protiv Ajaxa.

- U mladosti sam bio hrvatski reprezentativac, probio sam se u Hajduku, sve je išlo dobro. Dok se stvari nisu promijenile. Iskreno, mislim da Hajduk nije uvijek korektno postupao prema meni. Nikad nisam mislio da ću igrati u Emiratima. Ali dogodilo se. Kao što nisam mislio ni da ću sada zabiti Ajaxu u dresu NEC-a - poručio je Nejašmić u razgovoru za nizozemski Voetbal Premier.

Kada pogledamo na naše partnere s nogometne platforme SofaScore, Nejašmić je trenutačno deseti najbolje ocijenjeni igrač lige s prosječnom ocjenom 7,29, a kada se fokusiramo isključivo na vezne igrače onda je Nejašmić drugi najbolje ocijenjeni veznjak u ligi. Ispred njega je jedino nizozemski reprezentativac iz redova PSV-a, Joey Veerman.

Uzevši u obzir njegove sjajne igre, za Nejašmićem se pojavio interes Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Podsjetimo, Nejašmić je za hrvatsku U-21 reprezentaciju upisao osam nastupa, no nikada nije dobio priliku u seniorskoj vrsti. Budući da zbog svoje majke ima pravo nastupati za BiH, tamo su htjeli iskoristiti tu priliku i 'zgrabiti' Nejašmića, no odgovor je vrlo brzo stigao.

- Majka mi je iz Bosne i Hercegovine, i ja poštujem tu zemlju, ali ja sam sto posto Hrvat. Čak i da nikad ne zaigram za hrvatsku reprezentaciju, ne bih mogao nastupati za drugu državu - jasno je naglasio Nejašmić u razgovoru za nizozemske medije.

Hrvatska seniorska nogometna reprezentacija u ovom trenutku nema ovakav profil veznog igrača čije su glavne vrline dueli, pozicioniranje i defenzivna stabilnost. Još od umirovljenja Marcela Brozovića, vatreni u svojem kadru nisu imali takvog igrača. A kako sjajno Nejašmić igra ove sezone, izbornik Zlatko Dalić i njegov stožer ga sigurno barem imaju na oku. Ako ovako nastavi, mogao bi donijeti vrlo dobru dodanu vrijednost u kontekstu različitosti profila veznih igrača u kadru vatrenih.