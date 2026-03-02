Naši Portali
NEVJEROJATNO

Šokantno priznanje najzgodnije hrvatske nogometašice: Liječnici su ostali u nevjerici

Zagreb: Kvalifikacije za SP 2027., Hrvatska - Albanija
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
02.03.2026.
u 19:50

Procjena liječnika bila je četiri do šest mjeseci oporavka bez zahvata pa se na kraju odlučila na taj potez. Na teren se vratila već u četvrtom mjesecu, a idućih pet sezona profesionalno je igrala bez ligamenta

Hrvatska reprezentativka Ana Maria Marković ispričala je u podcastu The Players' Network nesvakidašnji detalj iz svoje karijere, čak pet godina igrala je bez prednjeg križnog ligamenta. Ligamenti su joj puknuli još 2018. godine, a umjesto operacije i pauze od devet do 12 mjeseci, odlučila se za konzervativni pristup.

Procjena liječnika bila je četiri do šest mjeseci oporavka bez zahvata pa se na kraju odlučila na taj potez. Na teren se vratila već u četvrtom mjesecu, a idućih pet sezona profesionalno je igrala bez ligamenta.

Operaciju je obavila tek kasnije, a priznaje da su europski liječnici ostali šokirani činjenicom da je na najvišoj razini nastupala s tako teškom ozljedom, što nikako nije uobičajeno. 

Nogomet je na prekretnici: Pogledajte gdje se vrte milijarde i tko je veliki gazda
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Ana Maria Marković

