Šokantno priznanje najzgodnije hrvatske nogometašice: Liječnici su ostali u nevjerici

Hrvatska reprezentativka Ana Maria Marković ispričala je u podcastu The Players' Network nesvakidašnji detalj iz svoje karijere, čak pet godina igrala je bez prednjeg križnog ligamenta. Ligamenti su joj puknuli još 2018. godine, a umjesto operacije i pauze od devet do 12 mjeseci, odlučila se za konzervativni pristup.

Procjena liječnika bila je četiri do šest mjeseci oporavka bez zahvata pa se na kraju odlučila na taj potez. Na teren se vratila već u četvrtom mjesecu, a idućih pet sezona profesionalno je igrala bez ligamenta.

Operaciju je obavila tek kasnije, a priznaje da su europski liječnici ostali šokirani činjenicom da je na najvišoj razini nastupala s tako teškom ozljedom, što nikako nije uobičajeno.