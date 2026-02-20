Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 222
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
EVO ŠTO SE DOGAĐA

Vatreni protiv Engleske ipak neće igrati pred praznim tribinama? Neće svi moći na stadion

Prva utakmica četvrtfinala UEFA Lige nacija između Hrvatske i Francuske
Zvonimir Barisin/PIXSELL
Autor
Edi Džindo
20.02.2026.
u 19:19

Hrvatska će, pak, prvo početi s gostovanjima. Prvo gostovanje je u Češkoj 26. rujna, a potom je utakmica u gostima i sa Španjolskom 29. rujna

Domaća utakmica hrvatske nogometne reprezentacije protiv Engleske u Ligi nacija ipak bi mogla biti pred popunjenim stadionom. Prema informacijama iz HNS-a postoji mogućnost da se tribine popune djecom do 16 godina i ide se u tom smjeru, pišu Sportske Novosti.

Podsjetimo, Hrvatska je kažnjena igranjem pred praznim tribinama jednu utakmicu u natjecanju koje organizira Uefa, ali i s jednim susretom bez svojih navijača na gostovanju. Posljedica je to incidenata navijača u Parizu na četvrtfinalu Lige nacija. 

Objavljeno gdje Luka Modrić nastavlja čudesnu karijeru! Ovo će oduševiti sve navijače Hrvatske

Prvi domaći susret je onaj s Engleskom, a na rasporedu je 3. listopada. Kako stvari trenutačno stoje, lokacija će vrlo vjerojatno biti Rijeka.

Na Rujevici su Hrvatska i Engleska jednom odmjerili snage pred praznim tribinama. Bilo je to u listopadu 2018. godine, nedugo nakon našeg polufinala u Moskvi, hrvatske pobjede i srebra. Završilo je 0:0.

VEZANI ČLANCI:

Ovaj put, izgleda, neće biti tako jer na tribinama bi mogla biti djeca do 16 godina, a to je već nešto sasvim drugo. Službena informacija još se čeka. Hrvatska će, pak, prvo početi s gostovanjima. Prvo gostovanje je u Češkoj 26. rujna, a potom je utakmica u gostima i sa Španjolskom 29. rujna.  

Hrvatska u grupnoj fazi Lige nacija igra u teškoj skupini protiv Engleske, Španjolske i Češke, a sve će utakmice biti odirane u periodu od rujna do studenog ove godine. Ako grupnu fazu završi na jednom od prva dva mjesta, kvalificirat će se u četvrtfinale koje je na rasporedu u ožujku 2027. godine.

Ključne riječi
Liga nacija Ulaznice utakmica Reprezentacija Engleska Hrvatska Vatreni

Komentara 1

Pogledaj Sve
SL
slinavelhagep
20:49 20.02.2026.

Da biste smršavili, riješili se masnoće na trbuhu i zategnuli trbušne mišiće, ne morate se iscrpljivati ​​dijetama i vježbama u teretani. Ja sam se riješio pivskog trbuha i zategnuo trbušne mišiće za dva tjedna, a moja supruga je izgubila nekoliko kilograma!~---> bitly.cx/emso

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Moskva: Slavlje hrvatske nogometne reprezentacije nakon pobjede nad Engleskom
Video sadržaj
2
SLAŽETE LI SE?

Brazilci izabrali najbolji sastav u hrvatskoj povijesti, unutra su i neka neočekivana imena

Enciclopédia das Lendas brazilska je nogometna stranica na društvenoj mreži Instagram koja broji desetke tisuća pratitelja te objavljuje sadržaj posvećen legendama svjetskog nogometa. Stranica je pokrenuta 2018. godine i sadržaj objavljuje na portugalskom jeziku, s posebnim naglaskom na povijesne priče, karijere slavnih igrača i nezaboravne trenutke iz nogometne povijesti

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!