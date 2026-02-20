Vatreni protiv Engleske ipak neće igrati pred praznim tribinama? Neće svi moći na stadion

Domaća utakmica hrvatske nogometne reprezentacije protiv Engleske u Ligi nacija ipak bi mogla biti pred popunjenim stadionom. Prema informacijama iz HNS-a postoji mogućnost da se tribine popune djecom do 16 godina i ide se u tom smjeru, pišu Sportske Novosti.

Podsjetimo, Hrvatska je kažnjena igranjem pred praznim tribinama jednu utakmicu u natjecanju koje organizira Uefa, ali i s jednim susretom bez svojih navijača na gostovanju. Posljedica je to incidenata navijača u Parizu na četvrtfinalu Lige nacija.

Objavljeno gdje Luka Modrić nastavlja čudesnu karijeru! Ovo će oduševiti sve navijače Hrvatske Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Prvi domaći susret je onaj s Engleskom, a na rasporedu je 3. listopada. Kako stvari trenutačno stoje, lokacija će vrlo vjerojatno biti Rijeka.

Na Rujevici su Hrvatska i Engleska jednom odmjerili snage pred praznim tribinama. Bilo je to u listopadu 2018. godine, nedugo nakon našeg polufinala u Moskvi, hrvatske pobjede i srebra. Završilo je 0:0.

VEZANI ČLANCI:

Ovaj put, izgleda, neće biti tako jer na tribinama bi mogla biti djeca do 16 godina, a to je već nešto sasvim drugo. Službena informacija još se čeka. Hrvatska će, pak, prvo početi s gostovanjima. Prvo gostovanje je u Češkoj 26. rujna, a potom je utakmica u gostima i sa Španjolskom 29. rujna.

Hrvatska u grupnoj fazi Lige nacija igra u teškoj skupini protiv Engleske, Španjolske i Češke, a sve će utakmice biti odirane u periodu od rujna do studenog ove godine. Ako grupnu fazu završi na jednom od prva dva mjesta, kvalificirat će se u četvrtfinale koje je na rasporedu u ožujku 2027. godine.