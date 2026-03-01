Španjolci pitali vatrenog o Thompsonu, on odgovorio: Želim jasno reći da mi nije prijatelj

Hrvatski nogometaš Luka Sučić odlučio je otvoreno progovoriti o turbulentnoj sezoni u dresu Real Sociedada. U razgovoru za španjolski Noticias de Gipuzkoa.osvrnuo se na ozljedu koja ga je zaustavila u trenutku kad je ulazio u najbolju formu, na kritike i zvižduke dijela navijača, ali i na nesporazume koji su ga pratili proteklih mjeseci.

Osvrnuo se na svoju izjavu da je Real Sociedad usputna stanica za veći klub što je naljutilo navijače. "Mislim da je došlo do nesporazuma jer moj engleski nije savršen. Nisam htio to reći. Želio sam ići u stvarno velik klub, a Real Sociedad to jest. Sretan sam ovdje. Mogu reći samo najbolje o klubu, njegovoj strukturi i svemu", rekao je Sučić.

Nema ga u reprezentaciji otkako je napustio kamp vatrenih zbog sestrina vjenčanja. "Nije bilo problema. Moja sestra se udavala. Razgovarao sam s izbornikom prije toga i sve smo razjasnili. Nije ljutit, niti sam ja ljutit. Razumijem ga, jer ako želiš igrati, moraš trenirati. Razgovarali smo i sada je zadovoljan sa mnom jer igram. Trebam mu u reprezentaciji. Bio je ovdje prošli tjedan i razgovarali smo."

Španjolci su ga pitali i o odlasku na koncert Marka Perkovića Thompsona. "Želim jasno reći da mi nije prijatelj. To je najveći koncert ljeta u Hrvatskoj i svi reprezentativci idu, čak i izbornik. Bilo je 500.000 ljudi. Otišli smo zato što je to najveći koncert, nema veze s nacistima. U Hrvatskoj je to normalno, kao što svaka zemlja ima svog najpoznatijeg pjevača. U Hrvatskoj je on najveći, zato smo otišli – ne samo s reprezentacijom nego i s obitelji i prijateljima. To je sve."