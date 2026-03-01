Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 126
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
FOTO/VIDEO Amerikanci potvrdili prve žrtve. Iran pokušao udariti nosač zrakoplova USS Abraham Lincoln
FOTO Ovako izgleda centar u Teheranu nakon atentata Alija Khameneija
VIDEO Izraelske snage probile se do središta Teherana: Pogledajte razarajući zračni napad
Što Hrvatska radi dok Bliski istok gori? Niz hitnih razgovora s čelnicima regije i upozorenje građanima
Oglasio se Trump: 'Pristao sam razgovarati. Trebali su to učiniti ranije'
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PROGOVORIO O MNOGIM TEMAMA

Španjolci pitali vatrenog o Thompsonu, on odgovorio: Želim jasno reći da mi nije prijatelj

Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Marko Pavić
01.03.2026.
u 18:18

Sučić se u razgovoru za španjolski  Noticias de Gipuzkoa.osvrnuo se na ozljedu koja ga je zaustavila u trenutku kad je ulazio u najbolju formu, na kritike i zvižduke dijela navijača, ali i na nesporazume koji su ga pratili proteklih mjeseci.

Hrvatski nogometaš Luka Sučić odlučio je otvoreno progovoriti o turbulentnoj sezoni u dresu Real Sociedada. U razgovoru za španjolski  Noticias de Gipuzkoa.osvrnuo se na ozljedu koja ga je zaustavila u trenutku kad je ulazio u najbolju formu, na kritike i zvižduke dijela navijača, ali i na nesporazume koji su ga pratili proteklih mjeseci.

Osvrnuo se na svoju izjavu da je Real Sociedad usputna stanica za veći klub što je naljutilo navijače. "Mislim da je došlo do nesporazuma jer moj engleski nije savršen. Nisam htio to reći. Želio sam ići u stvarno velik klub, a Real Sociedad to jest. Sretan sam ovdje. Mogu reći samo najbolje o klubu, njegovoj strukturi i svemu", rekao je Sučić.

Nema ga u reprezentaciji otkako je napustio kamp vatrenih zbog sestrina vjenčanja. "Nije bilo problema. Moja sestra se udavala. Razgovarao sam s izbornikom prije toga i sve smo razjasnili. Nije ljutit, niti sam ja ljutit. Razumijem ga, jer ako želiš igrati, moraš trenirati. Razgovarali smo i sada je zadovoljan sa mnom jer igram. Trebam mu u reprezentaciji. Bio je ovdje prošli tjedan i razgovarali smo."

Španjolci su ga pitali i o odlasku na koncert Marka Perkovića Thompsona. "Želim jasno reći da mi nije prijatelj. To je najveći koncert ljeta u Hrvatskoj i svi reprezentativci idu, čak i izbornik. Bilo je 500.000 ljudi. Otišli smo zato što je to najveći koncert, nema veze s nacistima. U Hrvatskoj je to normalno, kao što svaka zemlja ima svog najpoznatijeg pjevača. U Hrvatskoj je on najveći, zato smo otišli – ne samo s reprezentacijom nego i s obitelji i prijateljima. To je sve."
Ključne riječi
Hrvatska reprezentacija Luka Sučić

Komentara 6

Pogledaj Sve
ZO
Zonasumraka4
18:53 01.03.2026.

Možda se spanjolac novinar zove Jovo Milosavljević

SV
Svastacuje
19:13 01.03.2026.

Bravo Sučiću... Samo 4posto tkt.Hrvatskih novinara glasovalo je za HDZ... Kako to da je toliki ideološki nesrazmjer Hrvatskog naroda i tkz Hrvatskih novinara.... A sad vidim dopisnike iz Hrvatske sve kokardaši i petokrakaši...

NO
NoStress
19:10 01.03.2026.

"U Hrvatskoj je to normalno, kao što svaka zemlja ima svog najpoznatijeg pjevača.". Normalo je među onima koji sa sobom nose osmanlijsku kulturu. Za građane koji njeguju europsku kulturu nije niti će ikada biti normalno.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!