DRUGAČIJE RAZMIŠLJANJE

Modrić i Dalić ne slažu se oko izbora za prestižnu nagradu: Kapetan vatrenih iznenadio odabirom

Split: UEFA Liga nacija, utakmica između Hrvatske i Portugala
Luka Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
16.12.2025.
u 22:15

Fracuz Dembele proglašen je najboljim nogometašem svijeta u 2025. godini prema izboru Fife

Francuski reprezentativac i napadač europskog prvaka Paris Saint-Germaina, 28-godišnji Ousmane Dembele, dobitnik je ovogodišnje nagrade za najboljeg nogometaša u izboru Međunarodne nogometne federacije (FIFA), dok je Španjolac Louis Enrique (PSG) dobio nagradu za najboljeg trenera u muškoj konkurenciji.

Za svoj doprinos prošlosezonskim uspjesima PSG-a nagradu za najboljeg vratara dobio je Talijan Gianluigi Donnarumma, sadašnji čuvar mreže Manchester Cityja, a u najbolju momčad su uvrštena čak šestorica nogometaša koji su na Park prinčeva donijeli trofej pobjednika Lige prvaka te trofeje za prvaka Francuske i pobjednika domaćeg Kupa i Liga kupa. Osim spomenutih Dembelea i Donnarumme, u najboljoj jedanaestorici našli su se još Achraf Hakimi, Willian Pacho, Nuno Mendes i Vitinha.

Osim šestorice sadašnjih i bivših igrača PSG-a, u najboljoj momčadi su se našli još kapetan Liverpoola Virgil van Dijk, Cole Palmer (Chelsea), Jude Bellingham (Real Madrid) te Barcelonin dvojac, Pedri i Lamine Yamal. 

U glasanju su sudjelovali i kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić te izbornik Zlatko Dalić, no njihovi se izbori gotovo uopće nisu poklopili. Jedina zajednička poveznica bio je pobjednik Dembele, ali s različitim brojem bodova. Modrić je pet bodova dao Vitinhi, tri Dembeleu, a jedan Yamalu. Dalić je najviše bodova, njih pet, dodijelio Dembeleu, tri Mohamedu Salahu, dok je jedan bod pripao Pedriju.

Hrvati luduju zbog visokih cijena ulaznica za SP oglasili se iz HNS-a: 'Sve razumijemo...'
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Zlatko Dalić Luka Modrić

Avatar bizarnjak
bizarnjak
23:00 16.12.2025.

Uhuhuhu - to je strašno! Hoće li Luka sada uopće igrati još za Hrvatsku? Ako bude, hoće li onda Dalić još htjeti biti izbornik?

