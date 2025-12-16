Modrić i Dalić ne slažu se oko izbora za prestižnu nagradu: Kapetan vatrenih iznenadio odabirom

Francuski reprezentativac i napadač europskog prvaka Paris Saint-Germaina, 28-godišnji Ousmane Dembele, dobitnik je ovogodišnje nagrade za najboljeg nogometaša u izboru Međunarodne nogometne federacije (FIFA), dok je Španjolac Louis Enrique (PSG) dobio nagradu za najboljeg trenera u muškoj konkurenciji.

Za svoj doprinos prošlosezonskim uspjesima PSG-a nagradu za najboljeg vratara dobio je Talijan Gianluigi Donnarumma, sadašnji čuvar mreže Manchester Cityja, a u najbolju momčad su uvrštena čak šestorica nogometaša koji su na Park prinčeva donijeli trofej pobjednika Lige prvaka te trofeje za prvaka Francuske i pobjednika domaćeg Kupa i Liga kupa. Osim spomenutih Dembelea i Donnarumme, u najboljoj jedanaestorici našli su se još Achraf Hakimi, Willian Pacho, Nuno Mendes i Vitinha.

Osim šestorice sadašnjih i bivših igrača PSG-a, u najboljoj momčadi su se našli još kapetan Liverpoola Virgil van Dijk, Cole Palmer (Chelsea), Jude Bellingham (Real Madrid) te Barcelonin dvojac, Pedri i Lamine Yamal.

U glasanju su sudjelovali i kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić te izbornik Zlatko Dalić, no njihovi se izbori gotovo uopće nisu poklopili. Jedina zajednička poveznica bio je pobjednik Dembele, ali s različitim brojem bodova. Modrić je pet bodova dao Vitinhi, tri Dembeleu, a jedan Yamalu. Dalić je najviše bodova, njih pet, dodijelio Dembeleu, tri Mohamedu Salahu, dok je jedan bod pripao Pedriju.