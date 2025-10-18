Zagrepčanin danas napada pojas koji su mu oduzeli: Može postati dvostruki prvak

Hrvatski borac u boksu golim šakama i svjetski prvak BKB-a u super kruzer kategoriji Marko Martinjak danas će se boriti u sunaslovnom meču na priredbi BKB 47. 38-godišnji Zagrepčanin borit će se protiv prvaka bridger kategorije Dana Podmorea.

Za Martinjaka je ovo prilika da vrati bridger pojas u Zagreb gdje mu je po njegovom mišljenju i mjesto. Već ga je držao, a odradio je i dvije uspješne obrane naslova prvaka, no potom mu je pojas oduzet zbog neaktivnosti. U njegovim objavama na društvenim mrežama uoči meča moglo se vidjeti da je silno motiviran ovom prilikom jer mu je u posljednje vrijeme nedostajalo izazovnih protivnika.

Mirko se već sprema za borbu, bit će favorit u meču po boksačkim pravilima Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Oba borca meč dočekuju u sjajnoj formi. Podmore je u travnju pobijedio hrvatskog boksača Emila Markića, a nakon toga produljio pobjednički niz koji je trenutačno te ne zna za poraz u posljednje tri borbe. U karijeri u 'bare-knuckleu' ima osam pobjeda i tri poraza.

Martinjak je s druge strane neporažen u posljednjih šest mečeva. a ukupno u boksu bez rukavica ima 12 pobjeda i do svih je stigao nokautom. U svom posljednjem meču pobijedio je Mauricea Morrisa na BKB 42 priredbi prošlog mjeseca. Jedan je od najboljih boraca u boksu bez rukavica na svijetu, a ima i veliku bazu obožavatelja kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu.

Prijenos priredbe bit će dostupan na SK Fight TV kanalu.