Od njih za Božić ne očekujte skupe darove: Ovo je 5 najvećih horoskopskih škrtica
Uoči blagdana i vremena darivanja, jedno neka vam bude jasno: od ljudi rođenih u ovim horoskopskim znakovima ne računajte na skupe darove. Ne zato što nemaju srca, nego zato što im je novac sigurnost, a ne ukrasna mašna. Kod njih vrijedi pravilo 'manje je više', i to doslovno. Ako vam je u društvu uvijek netko tko bira najjeftiniju opciju ili dijeli račun u cent, vjerojatno je baš jedan od ovih znakova.
Jarac: Jarac novac ne doživljava kao sredstvo za užitak, nego kao sigurnosnu mrežu i dokaz stabilnosti. Neće potrošiti ni euro bez razloga, a 'popust' mu zvuči kao osobna pobjeda. U društvu može djelovati škrto jer rijetko časti i uvijek ima plan B ako cijene porastu. No kad mu je stvarno stalo, uložit će u kvalitetu, samo pod uvjetom da je to dugoročno pametno.
Djevica: Djevica ima talent da izračuna koliko je nešto 'realno vrijedno' i teško joj je platiti više od toga. Često vodi evidenciju troškova, uspoređuje cijene i mrzi bacanje hrane, stvari i novca. Ako je zovete na kavu, postoji šansa da predloži aparat i dvije šalice kod kuće. Škrtost joj je zapravo potreba za kontrolom i osjećajem da je sve pod nadzorom.
Bik: Bik voli udobnost i kvalitetu, ali će prije potrošiti na jednu dobru stvar nego na deset 'bezveze'. Problem nastaje kada treba dijeliti ili trošiti na nešto što ne smatra potrebnim. Tada postaje tvrdoglav i zatvoren za nagovaranje. U restoranu će izabrati provjerenu opciju i nerado platiti 'atmosferu'. Kada troši, želi da se to vidi na trajnosti, ne na prolaznom dojmu.
Škorpion: Škorpion ne mora uvijek biti škrt, ali često je izrazito oprezan s novcem, i još oprezniji s povjerenjem. Ne voli osjećaj da ga netko 'iskorištava' pa će radije platiti svoje i ostati hladan nego se razbacivati. Ponekad djeluje kao da skriva financije i troškove, čak i od bliskih ljudi. Kad odluči častiti, to je strateški i s porukom, nikad slučajno.
Rak: Rak troši emotivno: na svoje će dati sve, ali za 'tuđe' često ima podignutu branu. Voli štedjeti za dom, obitelj i sigurnost pa mu nepotrebni troškovi izazivaju nervozu. Može djelovati škrto u društvu jer radije kuha kod kuće nego da plaća skupe izlaske. Ipak, kad osjeti povezanost, darivat će pažljivo i smisleno, samo ne očekujte bacanje novca bez razloga.