Ažir uvjerljivo slavio: Jedan Dinamoc odigrao skoro cijelu utakmicu, drugi ostao na klupi

Nogometaši Alžira započeli su svoju kampanju na 35. Afričkom kupu nacija u Maroku pobjedom nad Sudanom 3-0 (1-0) u srijedu u Rabatu.
Alžirci su slavili zahvaljujući golovima Riyada Mahreza, kapetana i zvijezdea momčadi, u 2. i 61. minuti, a pobjedu je za afričke prvake iz 1990. i 2019. godine, potvrdio napadač Bayera Ibrahim Maza u 85. minuti.
Za Alžirce je do 78. minute igrao veznjak Dinama Ismael Benacer, dok je drug dinamovac Monsef Bakrar ostao na klupi.
Alžir je poveo nakon manje od minute i pol igre golom Mahreza, a 34-godišnji napadač, koji igra za Al-Ahli u Saudijskoj Arabiji, a prethodno je igrao za Manchester City, završio je brz napad preciznim udarcem. Vratar Luca Zidane spriječio je veliku priliku za izjednačenje u 11. minuti, a pred svojim ocem, francuskom legendom Zinedineom Zidaneom, 27-godišnjak je obranio udarac Yasera Awade. Salah Adil dobio je drugi žuti karton u 39. minuti, a Sudanci su potom primili još dva gola. Mahrez ponovno zabija lijevom nogom u 61. minuti, a konačan rezultat postavio je Maza je u 85. minuti.
Sljedeći protivnik za momčad Vladimira Petkovića u skupini E je Burkina Faso u nedjelju, koja je pobijedila Ekvatorijalnu Gvineju 2-1 (0-0) s dva gola u sudačkoj nadoknadi (95. i 98. minuta).
Na Svjetskom prvenstvu 2026. u SAD-u, Meksiku i Kanadi, Alžir će igrati protiv Austrije, Jordana i branitelja naslova Argentine.