Bijeli Božić napokon stiže? Evo tko se u Hrvatskoj već večeras može nadati pahuljama

Hoćemo li napokon dočekati bijeli Božić? Pitanje je to na koje bi mnogi voljeli dobiti potvrdan odgovor, ali on će ovisiti o tome u kojem se dijelu Hrvatske nalazite. Kako javlja DHMZ danas nas očekuje pretežno oblačno vrijeme uz česte oborine. Povremeno će padati kiša, dok će u Dalmaciji mjestimice biti izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom. Na Badnjak će u unutrašnjosti kiša postupno prelaziti u susnježicu i snijeg, a snježni pokrivač mjestimice će se stvarati, ponajprije u gorskim krajevima i na sjeverozapadu zemlje.

Puhat će umjeren sjeveroistočni vjetar, dok će na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana dominirati jaka i olujna bura, podno Velebita na udare orkanska. Na jugu zemlje puhat će umjereno do jako jugo. Temperatura zraka u unutrašnjosti između 0 i 5 °C, a na Jadranu većinom od 9 do 15 °C.

Tijekom Badnje noći u unutrašnjosti će i dalje povremeno biti oborina, uglavnom u obliku susnježice i snijega, dok će na krajnjem istoku biti većinom suho. Na Jadranu mjestimice kiša, osobito na dalmatinskim otocima, uz i dalje vjetrovito vrijeme, jaku i olujnu buru na sjeveru i srednjem dijelu te umjeren istočnjak i buru na jugu.

Za Božić će pak u unutrašnjosti biti pretežno oblačno, povremeno uz susnježicu i snijeg. Na Jadranu promjenjivo oblačno, a u prvom dijelu dana još mjestimice kiša, uglavnom na dalmatinskim otocima. Vjetar će puhati slab do umjeren sjeveroistočni, dok će na istoku zemlje biti i jak istočni vjetar. Na Jadranu će prevladavati umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, a podno Velebita i orkanskim. Temperatura zraka u unutrašnjosti uglavnom između 0 i 4 °C. Na Jadranu će se najniže temperature kretati od 6 do 11 °C, dok će najviše dnevne biti između 10 i 15 °C.