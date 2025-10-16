Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 156
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
TRAGEDIJA

Jedan od najlegendarnijih i najpopularnijih boraca ikada pronađen je mrtav: Izašli potresni detalji

Pixabay
Autori: Hina, Stjepan Meleš
16.10.2025.
u 14:53

Njegovo tijelo pronašao je njegov dugogodišnji menadžer i prijatelj Paul Speak, koji je prisustvovao kratkom saslušanju.

Britanski boksački prvak Ricky Hatton (46) izvršio je samoubojstvo, objavili su britanski mediji. Bivši prvak u velter i superlakoj kategoriji, poznat po agresivnom stilu i nadimku "The Hitman" pronađen je mrtav u svom domu u Hydeu 14. rujna.

Mrtvozornički sud Južnog Manchestera u Stockportu je u svom preliminarnom izvještaju naveo kako se radi o samoubojstvu vješanjem, a glavno saslušanje je zakazano za 20. ožujka iduće godine, prenosi BBC. Njegovo tijelo pronašao je njegov dugogodišnji menadžer i prijatelj Paul Speak, koji je prisustvovao kratkom saslušanju.

Speak je stigao po Hattona kako bi ga odvezao do zračne luke Manchester na let, međutim nakon što nije odgovarao na njegove pozive ušao je u kuću.

"Bio sam u stanju šoka, zbunjenosti, gubitka i još mnogo drugih emocija. Tada sam nazvao policiju i hitnu pomoć," kazao je Speak.

Hatton je bio jedan od najlegendarnijih i najpopularnijih britanskih boksača svih vremena. Tijekom karijere ostvario je pobjede protiv niza velikih imena, a borio se i protiv legendi poput Floyda Mayweathera Jr. i Mannyja Pacquiaoa. Nakon umirovljenja postao je boksački trener i promotor.

Otkrivamo tko je Hrvat koji je skautirao Haalanda sa 17 godina
Ključne riječi
Velika Britanija Borilački sport Boks Ricky Hatton

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još