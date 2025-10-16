Jedan od najlegendarnijih i najpopularnijih boraca ikada pronađen je mrtav: Izašli potresni detalji

Britanski boksački prvak Ricky Hatton (46) izvršio je samoubojstvo, objavili su britanski mediji. Bivši prvak u velter i superlakoj kategoriji, poznat po agresivnom stilu i nadimku "The Hitman" pronađen je mrtav u svom domu u Hydeu 14. rujna.

Mrtvozornički sud Južnog Manchestera u Stockportu je u svom preliminarnom izvještaju naveo kako se radi o samoubojstvu vješanjem, a glavno saslušanje je zakazano za 20. ožujka iduće godine, prenosi BBC. Njegovo tijelo pronašao je njegov dugogodišnji menadžer i prijatelj Paul Speak, koji je prisustvovao kratkom saslušanju.

Speak je stigao po Hattona kako bi ga odvezao do zračne luke Manchester na let, međutim nakon što nije odgovarao na njegove pozive ušao je u kuću.

Thank you for everything, Ricky Hatton. pic.twitter.com/erZPpLfX7v — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) October 10, 2025

"Bio sam u stanju šoka, zbunjenosti, gubitka i još mnogo drugih emocija. Tada sam nazvao policiju i hitnu pomoć," kazao je Speak.

Hatton je bio jedan od najlegendarnijih i najpopularnijih britanskih boksača svih vremena. Tijekom karijere ostvario je pobjede protiv niza velikih imena, a borio se i protiv legendi poput Floyda Mayweathera Jr. i Mannyja Pacquiaoa. Nakon umirovljenja postao je boksački trener i promotor.