VIDEO Spektakl u Podgorici: Sara Lužar Smajić pobijedila Ivanu Petrović u povijesnoj borbi

Podgorička dvorana Morača bila je u subotu navečer epicentar regionalnog borilačkog sporta, ugostivši FNC 26 priredbu i meč koji se s pravom najavljivao kao najveća ženska MMA borba na ovim prostorima. U svehrvatskom derbiju snage su odmjerile dvije najprofiliranije domaće borkinje, bivša UFC-ova uzdanica Ivana Petrović (7-3) i članica pulskog Trojana Sara Lužar Smajić (5-3). Njihov okršaj, dogovoren u "catchweight" kategoriji do 59 kilograma, od samog je početka nosio težinu koja nadilazi uobičajene sportske okvire. Nije se tražila samo pobjednica, već i odgovor na pitanje tko trenutačno drži vrh hrvatskog, a time i regionalnog ženskog MMA-a. S jedne strane stajala je tehnički potkovana Petrović, borkinja s iskustvom najveće svjetske pozornice, dok joj se suprotstavila agresivna i beskompromisna Lužar Smajić, prekaljena u ratovima unutar KSW-a i Oktagona.

Borba je ispunila, pa i nadmašila, sva očekivanja publike. Od prve sekunde krenulo se žestoko, a sudar stilova bio je očit. Lužar Smajić, boreći se iz klasičnog stava, odmah je nametnula visok ritam, dok je Petrović kao kontrašica tražila svoju priliku iz povlačenja. Već nakon prve minute, dvoranom je odjeknuo uzdah kada je Lužar Smajić čistim zadnjim direktom poslala Petrović na pod. Iako se bivša Aresova prvakinja brzo oporavila, prva runda pripala je agresivnijoj Puljanki. Početkom druge dionice, Sara je opasno zaprijetila i "high kickom" koji je odsjeo na gardu iznenađene protivnice. Ipak, Petrović je pokazala zašto slovi za elitnu borkinju. Uspješno je uhvatila jedan udarac nogom, srušila Lužar Smajić i u parteru zaprijetila opasnim gušenjem ("arm triangle"), no Sara se uspjela obraniti do zvuka gonga.

Kako se meč bližio kraju, napetost je rasla. U trećoj, odlučujućoj rundi, Petrović je napokon uhvatila svoj ritam i počela preuzimati inicijativu, tjerajući Lužar Smajić na povlačenje. Međutim, borkinja iz Pule nije posustajala, odgovarajući opasnim kontrama. Posljednja minuta pretvorila se u otvoreni rat na sredini kaveza. Obje su borkinje, unatoč umoru, bacale sve što su imale, a ono što je posebno oduševilo jest činjenica da s lica nisu skidale osmijehe, pokazujući koliko uživaju u povijesnom trenutku. Posljednjih desetak sekundi donijelo je pravu eksploziju udaraca s obje strane, nakon čega je odluka o pobjednici ostavljena sucima, a nitko u dvorani nije mogao sa sigurnošću predvidjeti čija će ruka biti podignuta.

Kada je spiker pročitao odluku, dvoranom se prolomilo glasno negodovanje. Podijeljenom sudačkom odlukom (29-28, 28-29, 29-28), pobjeda je pripala Sari Lužar Smajić. Iako je statistika, posebice po broju značajnih udaraca, blago naginjala na stranu bivše UFC borkinje, dvojica od tri suca presudila su u korist agresije i pritiska koji je nametala Lužar Smajić. Dojam je kako nitko ne bi pogriješio ni da je pobjeda otišla u ruke Ivane Petrović, što samo potvrđuje koliko je meč bio izjednačen i spektakularan. Unatoč kontroverznom ishodu i zvižducima s tribina, obje su se borkinje sportski pozdravile, svjesne da su publici pružile vjerojatno najbolju žensku MMA borbu ikad viđenu u regiji, a Sara je odmah nakon meča izjavila kako je otvorena za revanš.