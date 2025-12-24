Naši Portali
KUP NACIJA

Obala Bjelokosti pobjedom krenula u obranu naslova

24.12.2025.
u 23:27

Pobjednički pogodak zabio je napadač Crvenih Vragova Amad Diallo.

Obala Bjelokosti pobijedila je u Marakešu Mozambik 1-0 u prvom kolu skupine F na Afričkom kupu nacija.

Pobjednički gol za branitelje naslova postigao je napadač Manchester Uniteda Amad Diallo u 49. minuti.

Dalic

Druga utakmica u istoj skupini večeras je između Kameruna i Gabona.

Obala Bjelokosti igra protiv Kameruna u drugom kolu 28. prosinca, a Mozambik protiv Gabona.
Ključne riječi
mozambik Obala Bjelokosti Afrički kup nacija

