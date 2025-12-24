Obala Bjelokosti pobjedom krenula u obranu naslova

Obala Bjelokosti pobijedila je u Marakešu Mozambik 1-0 u prvom kolu skupine F na Afričkom kupu nacija.
Pobjednički gol za branitelje naslova postigao je napadač Manchester Uniteda Amad Diallo u 49. minuti.Dalic
Druga utakmica u istoj skupini večeras je između Kameruna i Gabona.
Obala Bjelokosti igra protiv Kameruna u drugom kolu 28. prosinca, a Mozambik protiv Gabona.
