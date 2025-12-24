Obala Bjelokosti pobjedom krenula u obranu naslova

EL MUNDO

'Modrić je postavljao pravila u Realu i nudio smanjenja plaće, na ovu zamolbu odlučno su ga odbili'

Prema izvorima bliskim svlačionici, Modrić je, uz Carvajala i Lucasa Vázqueza, bio jedan od veterana koji su postavljali pravila i pazili da momčad ne skrene s pravog puta