VIDEO Jake Paul završio u bolnici nakon što ga je Joshua prebio, jedva može govoriti

Mnogi su u njega sumnjali, ali na kraju je influencer Jake Paul podijelio ring s jednim od najboljih teškaša na svijetu Anthonyjem Joshuom.

Bivši dvostruki svjetski prvak i olimpijski pobjednik je u prepunoj Kaseya Center dvorani u Miamiju nokautom u šestoj rundi pobijedio Paula, piše Croring.

Jake je u prvim rundama bježao od AJ-a, te mu više puta pokušao skratiti distancu u klinču za što je trošio mnogo energije, od četvrte runde je bilo jasno kako meč neće dugo trajati.

Dvoboj je bio dogovoren na osam rundi po tri minute, no kako je vrijeme odmicalo Paul je sve teže disao i jedva stajao što je Joshui olakšalo posao.

Britanac je u petoj rundi dvaput poslao youtubera na tlo, a to je učinio i početkom nastavka. Sredinom šeste runde još je jednom sjajno pogodio Paula, koji je sjeo u ring, te je sudac na brzinu izbrojao do deset i prekinuo meč.

– Slomio mi je čeljust, ali nema veze. Vratit ću se i osvojiti naslov svjetskog prvaka – rekao je nakon meča Jake Paul koji je nakon toga otišao u bolnicu gdje mu je rendgenskom snimkom potvrđen dvostruki prijelom čeljusti.

– Slomljena čeljust česta je ozljeda u borilačkim sportovima, posebno u boksu i MMA-u. Razgovarali smo s liječnicima, Jakeov oporavak bi trebao trajati četiri do šest tjedana – kazao je Paulov poslovni partner iz MVP-a Nakisa Bidarian.

Paul je na društvenim mrežama uz rendgensku snimku ozljede objavio i video iz bolničkog kreveta uz koji stoji brat Logan Paul: ‘Slomljena čeljust, ljudi. Hvala svima na podršci, dobro sam’.