VIDEO Internet gori zbog Trumpova čudnog silaska iz aviona: Stručnjakinja za govor tijela otkrila što se događa

Američki predsjednik Donald Trump privukao je pažnju javnosti tijekom svog vikend putovanja na Floridu kada je, prije silaska niz stepenice Air Force Onea, izveo neobičan pokret koji je stručnjakinja za govor tijela Judi James opisala kao "samomotivacijski ritual". Snimka od 20. prosinca 2025., prikazuje Trumpa kako tri puta udara po desnoj nozi dok stoji na vrhu stepenica zrakoplova , prije nego što je oprezno sišao držeći se za rukohvat lijevom rukom.

President Trump exited Air Force One tonight in West Palm Beach. He is headed to Mar-a-Lago.

Prema Judi James, koja je analizirala gestu za The Mirror US, Trumpovo lupkanje po nozi moglo bi biti dio rituala kojim se priprema za silazak niz stepenice. "Gesta udaranja mogla bi biti podsjetnik ili samomotivacijski ritual kako bi se koncentrirao na zadatak“, objasnila je James, dodavši da bi to mogla biti pripremna radnja za čovjeka sklonog 'pokazivanju ili mahanju publici' prilikom dolaska. Stručnjakinja je naglasila da stepenice aviona predstavljaju 'minsko polje' za vođe Trumpove dobi, ističući da predsjednik, kao 'krupan čovjek', vjerojatno gubi dio okretnosti zbog starenja.

James je također ponudila alternativno tumačenje, sugerirajući da bi pokret mogao biti slavljenički. "Izgleda kao da bi to mogao biti ritual radosti, poput pljeskanja jednom rukom, jer stiže ‘kući’ na Floridu za Božić. Možda želi javno pokazati uživanje i sreću“, dodala je. Kritičari su na društvenim mrežama brzo komentirali Trumpov oprezni silazak, dok su njegovi pristaše isticali da je predsjednik upravo završio naporan dan, uključujući skup u Rocky Mountu, Sjeverna Karolina. Trump je ranije ove godine sam priznao da je „vrlo oprezan“ pri silasku niz stepenice, rekavši: "Hodam polako, ne želim pasti".