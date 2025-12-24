Štimac ponovno podignuo prašinu u BiH: Pozirao s upaljačem na kojem je kontroverzni natpis

Hrvatski trener Igor Štimac od prošlog ljeta strateg je mostarskog Zrinjskog, jednog od najboljih klubova u Bosni i Hercegovini. Čini se kako radi prilično dobar posao budući da je u 30 utakmica ostvario 16 pobjeda i po sedam poraza i remija. U prvenstvu se nalazi na drugom mjestu s tri boda manje od banjalučkog Borca, a izborili su i plasman u nokaut fazu Konferencijske lige.

Iako su rezultati zadovoljavajući, uz Štimca dolazi puno kontroverzi. Ranije u sezoni je već kažnjavan zbog komentiranja političkih i društvenih tema na društvenim mrežama. U objavi je napao meidje zbog 'islamizacije Europe' te ju završio natpisom "ZDS" za koji je kasnije objasnio da znači 'Zrinjski Do Smrti'.

Sada je nova objava na društvenim mrežama vezana uz Štimca ponovno privukla pozornost na društvenim mrežama. Hrvatski brend odjeće hercegovačkog porijekal "Patria-Eterna" objavila je fotografiju hrvatskog stručnjaka kako pozira u jakni s obilježjima Herceg.Bosne dok u rukama drži upaljač na kojem jasno piše "Za dom spremni".

- Postoje ljudi koji ne nose samo jaknu - nego identitet. Igor Štimac je takav čovjek. U vremenu kad je teško biti Hrvat, vi stojite uspravno - bez straha i bez srama - napisali su u opisu objave.