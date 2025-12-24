Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 128
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
NEMA KRAJA

Štimac ponovno podignuo prašinu u BiH: Pozirao s upaljačem na kojem je kontroverzni natpis

Banja Luka: Derbi polusezone WWin Premijer lige BiH Borac i Zrinjski
Dejan Rakita/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
24.12.2025.
u 17:07

Ranije u sezoni je već kažnjavan zbog komentiranja političkih i društvenih tema na društvenim mrežama

Hrvatski trener Igor Štimac od prošlog ljeta strateg je mostarskog Zrinjskog, jednog od najboljih klubova u Bosni i Hercegovini. Čini se kako radi prilično dobar posao budući da je u 30 utakmica ostvario 16 pobjeda i po sedam poraza i remija. U prvenstvu se nalazi na drugom mjestu s tri boda manje od banjalučkog Borca, a izborili su i plasman u nokaut fazu Konferencijske lige.

Iako su rezultati zadovoljavajući, uz Štimca dolazi puno kontroverzi. Ranije u sezoni je već kažnjavan zbog komentiranja političkih i društvenih tema na društvenim mrežama. U objavi je napao meidje zbog 'islamizacije Europe' te ju završio natpisom "ZDS" za koji je kasnije objasnio da znači 'Zrinjski Do Smrti'.

Dalic

Sada je nova objava na društvenim mrežama vezana uz Štimca ponovno privukla pozornost na društvenim mrežama. Hrvatski brend odjeće hercegovačkog porijekal "Patria-Eterna" objavila je fotografiju hrvatskog stručnjaka kako pozira u jakni s obilježjima Herceg.Bosne dok u rukama drži upaljač na kojem jasno piše "Za dom spremni".


- Postoje ljudi koji ne nose samo jaknu - nego identitet. Igor Štimac je takav čovjek. U vremenu kad je teško biti Hrvat, vi stojite uspravno - bez straha i bez srama - napisali su u opisu objave.
Ključne riječi
ustaški pozdrav objava Zrinjski Igor Štiimac

Komentara 11

Pogledaj Sve
CA
cane69
17:28 24.12.2025.

Sta bi to trebalo biti zanimljivo?To su osobne stvari.Bošnjacima sve smeta osim kad biraju hrvatskog predstavnika na izborima.

Avatar Matija22
Matija22
17:43 24.12.2025.

Hrvatina i po. Takvi se moraju dokazivati da je hrvat.

PA
Pajdo
18:05 24.12.2025.

Pazi ovo Hrvatski pozdrav kontroverzni hahaahaaa

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!