Petar Petrić i Brigita Grčić – prvaci HACL lige u kategoriji U23

Petar Petrić je kroz cijelu sezonu pokazivao iznimnu konstantnost i natjecateljsku zrelost. Uz osvajanje 1. mjesta u muškoj U23 kategoriji, sezonu je završio i na 15. mjestu u ukupnom poretku HACL lige, što njegov rezultat stavlja u vrlo jak kontekst seniorske konkurencije.

U ženskoj konkurenciji, Brigita Grčić je dominirala U23 kategorijom te zasluženo ponijela titulu prvakinje. Njezini nastupi obilježeni su borbenošću, disciplinom i kontinuiranim napretkom, što je čini jednom od najperspektivnijih mladih atletičarki kluba.

Vrijedan rezultat ostvario je i Ivan Barišić, koji je sezonu završio na 4. mjestu u kategoriji M35, unatoč ozbiljnim zdravstvenim problemima i činjenici da nije trčao gotovo pola godine. Uz takve okolnosti, 25. mjesto u ukupnom poretku HACL lige potvrđuje snagu i veliku sportsku volju.

Ovi rezultati jasno pokazuju da AK Maraton Velika Gorica ide u pravom smjeru. Želja i cilj kluba je povratak u sam vrh HACL lige, a temelji za to su iznimno čvrsti – klub danas broji preko 100 djece i mladih sportaša te je jedan od rijetkih klubova koji sustavno rade sve atletske discipline: bacanja, skokove, sprint, stadionsku i vanstadionsku atletiku.

Posebna vrijednost kluba je cjelovit sustav rada i kontinuitet treninga. Treninzi se održavaju svaki radni dan, od ponedjeljka do petka, u terminu od 19:00 do 21:00 sati, čime se mladim sportašima osiguravaju savršeni uvjeti za razvoj i dugoročan napredak.

Sve veći broj mladih atletičara koji dolaze sa staze postupno prelazi na duge pruge i cestovno trčanje, što daje dodatnu snagu seniorskoj ekipi i najavljuje još uspješnije sezone koje dolaze.