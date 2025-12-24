Naši Portali
PROMET U PREKIDU

Lančani sudar u Zagrebu, ozlijeđeno četvero ljudi: Hitno prebačeni u bolnicu

sudar
Igor Soban/PIXSELL/Ilustracija
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
24.12.2025.
u 17:04

Promet na Zagrebačkoj cesti u Sesvetama obustavljen je u 15,50 sati u oba smjera, a prometuje se obilazno

Oko 15,40 sati dogodio se lančani sudar na Zagrebačkoj cesti u Sesvetama. U sudaru je sudjelovalo pet automobila, kazali su za Večernji list iz zagrebačke policije.  

Četvero ljudi je ozlijeđeno i prevezeno u bolnicu. Troje je prevezno je u KBC Dubrava dok je jedna osoba prevezena u KBC Zagreb. Promet je obustavljen u 15,50 sati u oba smjera, a prometuje se obilazno Brestovečkom ulicom i Ulicom Ljudevita Posavskoga.

Očevid je u tijeku.
prometna nesreća

BL
Bloomberg
17:34 24.12.2025.

Sudar je bio prije dva sata? Baš izvještavate u realnom vremenu. Vi ste ko FIsk 2,0

