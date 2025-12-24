Lančani sudar u Zagrebu, ozlijeđeno četvero ljudi: Hitno prebačeni u bolnicu

Oko 15,40 sati dogodio se lančani sudar na Zagrebačkoj cesti u Sesvetama. U sudaru je sudjelovalo pet automobila, kazali su za Večernji list iz zagrebačke policije.
Četvero ljudi je ozlijeđeno i prevezeno u bolnicu. Troje je prevezno je u KBC Dubrava dok je jedna osoba prevezena u KBC Zagreb. Promet je obustavljen u 15,50 sati u oba smjera, a prometuje se obilazno Brestovečkom ulicom i Ulicom Ljudevita Posavskoga.
Očevid je u tijeku.
