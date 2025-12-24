Naši Portali
BREAKING
DONESENA ODLUKA

Uefa je dopustila Luki Modriću odlazak u Australiju, a onda se dogodio veliki preokret

Supercoppa Italiana - Semi Final - Napoli v AC Milan
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
24.12.2025.
u 13:56

To je trebala biti prva službena utakmica iz "Liga petice" odigrana izvan nacionalnih granica. Do otkazivanja je došlo sporazumno, nakon neslaganja s AFC-om oko nadležnosti, priopćile su Serie A i vlada Zapadne Australije u zajedničkoj izjavi

Propao je plan za odigravanje utakmice Serie A između AC Milana i Coma u Australiji, zbog "složenih uvjeta" Azijske nogometne konfederacije (AFC), priopćili su u utorak iz talijanske lige i vlade Zapadne Australije. Dvoboj je trebao biti odigran u Perthu 8. veljače, jer milanski stadion Giuseppe Meazza (San Siro) u tom terminu neće biti dostupan, zbog svečanog otvaranja Zimskih olimpijskih igara Milano-Cortina, koje će tamo biti održano dva dana prije.

To je trebala biti prva službena utakmica iz "Liga petice" odigrana izvan nacionalnih granica. Do otkazivanja je došlo sporazumno, nakon neslaganja s AFC-om oko nadležnosti, priopćile su Serie A i vlada Zapadne Australije u zajedničkoj izjavi.

"Obje strane donijele su odluku zbog financijskih rizika koji se nisu mogli ublažiti, teških uvjeta odobrenja i komplikacija u zadnji čas izvan njihove kontrole", stoji u priopćenju.

Predsjednik Serie A Ezio Simonelli požalio se da je talijanska liga "točno i ispravno slijedila složeni proces odobravanja, koji je trajao više od 12 mjeseci", kroz sva relevantna tijela "i čak prihvatila vrlo upitne sportske uvjete koje je nametnula Azijska nogometna konfederacija".

Simonelli je nadalje rekao da je odluka o ukidanju plana donijeta "zbog eskalacije daljnjih neprihvatljivih zahtjeva koje je AFC nekoliko sati prije uputio Australskom nogometnom savezu, vladi Zapadne Australije i vodstvu Serie A". Ministrica sporta i rekreacije Zapadne Australije Rita Saffioti rekla je da je odluka "razočaravajuća, ali ispravna".

"Ovaj projekt je nastajao mjesecima i učinili smo sve što smo mogli da ga provedemo, ali nogometna politika, pravna pitanja i birokracija su se ispriječili."

Talijanski mediji izvijestili su da će se utakmica biti odigrana na San Siru, ali u drugom terminu. Kao mogući datumi odigravanja dvoboja spominju se 17. i 24. veljače, ovisno o tome kada će milanski Inter igrati domaću utakmicu u nokaut fazi Lige prvaka. Subotnja utakmica La Lige između Villarreala i Barcelone, koja se izvorno trebala održati u Miamiju, na kraju je odigrana u Španjolskoj. Plan s Miamijem odbačen je u listopadu nakon negodovanja navijača. Navijačke organizacije prosvjedovale su protiv igranja domaćih utakmica u inozemstvu i zatražile od Međunarodne nogometne federacije (FIFA) da ih zabrani.

Dalic
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Milan Luka Modrić

