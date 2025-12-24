Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 153
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
VRTOGLAVA CIFRA

Brazilsko čudo od djeteta zaludilo bogate Europljane: Ponude već stižu, ali klub ne želi čuti

Screenshot/X
VL
Autor
Večernji.hr
24.12.2025.
u 21:12

Najveći izlazni transferi Vasca do sada su Paulinho kojeg je Bayer Leverkusen kupio za 18 i pol milijuna eura i Andrey Santos kojeg je Chelsea doveo za 12 i pol milijuna eura

19-godišnji napadač Vasca de Game Rayan prošle je sezone postigao 20 golova u 57 nastupa i priflirao se kao jedan od najtalentiranijih napadača, ne samo u Brazilu, već i u svijetu. Mnogi u njemu vide veliku sljedeću brazilsku zvijezdu poput Neymara, Ronalda, Romarija i ostalih.

Kako to obično biva, europski bogataši već su počeli slati skupocjene ponude za mladog napadača kojeg je Vasco zaštitio otkupnom klauzulom od 80 milijuna eura. Među najzainterisranijim za njegove usluge spominju se Bayern i madriski Real, a ruski Zenit navodno je već poslao ponudu koja je iznosila 31 milijun eura.

Dalic

Na njihovu žalost, iz Vasca su dobili odgovor kako ne žele svog mladog dragulja prodati za manje od 50 milijuna eura. Rayan je ove sezone uvelike napredovao u svim segmentima igre i po mnogima kuca na vrata brazilske reprezentacije.

Najveći izlazni transferi Vasca do sada su Paulinho kojeg je Bayer Leverkusen kupio za 18 i pol milijuna eura i Andrey Santos kojeg je Chelsea doveo za 12 i pol milijuna eura. Rayanova prodaja mogla bi uvelike uvećati klupski rekord.
Ključne riječi
Vasco da Gama

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!