Brazilsko čudo od djeteta zaludilo bogate Europljane: Ponude već stižu, ali klub ne želi čuti

19-godišnji napadač Vasca de Game Rayan prošle je sezone postigao 20 golova u 57 nastupa i priflirao se kao jedan od najtalentiranijih napadača, ne samo u Brazilu, već i u svijetu. Mnogi u njemu vide veliku sljedeću brazilsku zvijezdu poput Neymara, Ronalda, Romarija i ostalih.

Kako to obično biva, europski bogataši već su počeli slati skupocjene ponude za mladog napadača kojeg je Vasco zaštitio otkupnom klauzulom od 80 milijuna eura. Među najzainterisranijim za njegove usluge spominju se Bayern i madriski Real, a ruski Zenit navodno je već poslao ponudu koja je iznosila 31 milijun eura.

Na njihovu žalost, iz Vasca su dobili odgovor kako ne žele svog mladog dragulja prodati za manje od 50 milijuna eura. Rayan je ove sezone uvelike napredovao u svim segmentima igre i po mnogima kuca na vrata brazilske reprezentacije.

Najveći izlazni transferi Vasca do sada su Paulinho kojeg je Bayer Leverkusen kupio za 18 i pol milijuna eura i Andrey Santos kojeg je Chelsea doveo za 12 i pol milijuna eura. Rayanova prodaja mogla bi uvelike uvećati klupski rekord.