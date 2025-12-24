VIDEO Brojni vjernici okupljaju se uoči prve polnoćke u Zagrebačkoj katedrali nakon potresa

Nakon pet godina obnove, Zagrebačka katedrala, teško oštećena razornim potresima, konačno je sigurnа i spremna za povratak liturgijskog života. Pola sata uoči polnoćke katedrala je puna, a brojni tek pristižu.

Ministar Bačić zaželio je svim građanima sretan i blagoslovljen Božić. "Oduševljenje da nakon zagrebačkog, a onda i petrinjskog potresa koji je napravio štetu na zagrebačkoj prvostolnici imamo to zadovoljstvo i radost služiti prvi polnoćku ovdje u Zagrebačkoj katedrali. Zahvalio bih se svima koji su radili na ovom najsloženijoj postpotresnoj obnovi u cijelom svijetu. Obnova katedrale je jedan od najsloženijih potresa", kazao je ministar Branko Bačić.

Tradicionalna božićna polnoćka bit će prva misa koju će zagrebački nadbiskup mons. Dražen Kutleša predvoditi označavajući kraj "podstanarskog" razdoblja i seljenja po župama te početak nove ere obnove i zajedništva vjernika u katedrali. Polnoćki će prisustvovati izaslanstvo Vlade RH – potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, potpredsjednik Vlade i ministar financija Marko Primorac, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš Žigman te ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Od Badnjaka će katedrala biti otvorena svakoga dana od 8 do 19 sati, a redovne mise na svetkovine i nedjelje održavat će se u 10 sati. Relikvije blaženog Alojzija Stepinca također će biti vraćene u katedralu 28. prosinca 2025.

Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša uputio je u srijedu božićnu čestitku vjernicima i ljudima dobre volje u domovini i izvan nje, podsjetio je kako naš narod nosi teško breme prošlih stradanja, te je pozvao da ne dopustimo da nas prošlost trajno razdvaja već da izaberemo budućnost. "Živimo u vremenu napetosti podjela i nesigurnosti. Svijet je ranjen ratovima, nepovjerenjem, strahom od budućnosti, a upravo u takvo vrijeme Bog dolazi tiho. Ne dolazi u buci moći nego u tišini štalice. Ne dolazi s prijetnjom nego s djetetom, ne dolazi vladati silom nego osvajati ljubavlju. U tom djetetu Bog nam daruje ono što nam najviše nedostaje - mir", istaknuo je Kutleša u čestitki. Ove godine, kaže, Božić slavimo u ozračju crkvene jubilejske godine spominjući se također važnih obljetnica naše povijesti.

Mir, kaže, bez pravde uvijek je krhak i kratkoga vijeka. "Božić nas usmjerava prema čovjeku na rubu, prema siromašnima, bolesnima, starijima, napuštenima, mladima koji priželjkuju bolju budućnost u vlastitoj domovini. Pravedno društvo ne gradi se riječima nego poštenjem, odgovornošću, brigom za najslabije. Tamo gdje se čovjeku oduzima dostojanstvo tamo se gubi i mir, a gdje se čovjek podiže ondje raste i nada. Božić nas poziva na konkretne korake pomirenja na oprost u obiteljima na pruženu ruku ondje gdje se šutnja uvukla među ljude, na obnovljene odnose među onima koji su se udaljili", navodi zagrebački nadbiskup. "Naš narod nosi teško breme prošlih stradanja, ali i veliko bogatstvo vjere, dobrote i solidarnosti. Zato večeras iznova izgovaramo: ne dopustimo da nas prošlost trajno razdvaja. Izaberimo budućnost koja nas može povezati", poručio je zagrebački nadbiskup mons. Dražen Kutleša.