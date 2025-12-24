FOTO Pogledajte kako danas izgleda Zagrebačka katedrala: Otvorena nakon pet godina obnove
Zagrebačka katedrala danas je ponovno otvorila svoja vrata vjernicima nakon razornog potresa 2020. godine. Na Badnjak je u jutarnjim satima u obnovljenoj prvostolnici služena misa zornica, prva euharistija u katedrali nakon gotovo pet i pol godina obnove.
Tom je prigodom blagoslovljena Zagrebačka katedrala, a biskup Gorski poručio je kako se vjernici vraćaju u svoj dom, u osiromašenu, ali obnovljenu katedralu, istaknuvši njezinu ulogu majke svih crkava Zagrebačke nadbiskupije.
Na kraju uvodnog dijela mise izmoljena je blagoslovna molitva, a katedrala, oltar i vjernici poškropljeni su blagoslovljenom vodom, dok je u nastavku obreda tamjanom okađena cijela prvostolnica. Liturgijsko pjevanje predvodio je zbor bogoslova.
Večeras na Badnjak u 18 sati u Bogoslužnom prostoru bl. Alojzija Stepinca slavit će se misa bdjenja koju će predvoditi kardinal Josip Bozanić. Središnje slavlje Badnje noći – polnoćku u Zagrebačkoj katedrali – predvodit će zagrebački nadbiskup mons. Dražen Kutleša, koji će sutra na Božić predvoditi i svečano misno slavlje u 10 sati.