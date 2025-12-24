Zašto Jović ne prizna da misli da je RH nakaradni projekt, već se skriva iza Kvesića?

"Difamirajući mene, kolumnist Večernjaka zapravo na kraju difamira novinu u kojoj piše", veli Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih znanosti. "Večernjakovo samoubojstvo iz zasjede!", spremno aplaudira njegova publika. Jović se buni jer mu novinar u usta stavlja citat koji, kaže - nije njegov. Naravno da nije, cijela poanta je ovdje baš u tome da je Jović citirao nekog drugog. Točnije, nije meta Jović, već je izravno prozvan njegov matični FPZ zbog dvostrukih kriterija, nakon što je opomenom pred otkaz kaznio profesora Havela zbog riječi koje - također nisu njegove.
