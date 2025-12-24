Naši Portali
Ivan Hrstić
Autor
Ivan Hrstić

Zašto Jović ne prizna da misli da je RH nakaradni projekt, već se skriva iza Kvesića?

24.12.2025. u 15:22

Nitko ne traži da Jović dobije opomenu niti otkaz na tom istom fakultetu zbog narušavanja postojećeg ili nepostojećeg ugleda tog fakulteta. Nego podsjeća na nužnost dosljednih kriterija

"Difamirajući mene, kolumnist Večernjaka zapravo na kraju difamira novinu u kojoj piše", veli Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih znanosti. "Večernjakovo samoubojstvo iz zasjede!", spremno aplaudira njegova publika. Jović se buni jer mu novinar u usta stavlja citat koji, kaže - nije njegov. Naravno da nije, cijela poanta je ovdje baš u tome da je Jović citirao nekog drugog. Točnije, nije meta Jović, već je izravno prozvan njegov matični FPZ zbog dvostrukih kriterija, nakon što je opomenom pred otkaz kaznio profesora Havela zbog riječi koje - također nisu njegove.

Komentara 7

DR
Draconic5
15:52 24.12.2025.

Već je on to izjavio x puta, više ili manje uvijeno. Ali sad procjenjuje da je došlo vrijeme da bude 'ugrožen'.

BR
Brijest1
15:57 24.12.2025.

Dostigao je razinu Pupovčevu u šikaniranju hrvatskoga puka, tako da može preuzeti vodstvo kada ovaj uskoro ode u mirovinu.

Avatar Samodesno
Samodesno
15:34 24.12.2025.

U normalnoj državi 10 godina zatvora a u tuđmanovoj Hrvatskoj fakultetski profesor.

