Tom Aspinall priznao protiv koga bi imao najviše problema: Njegov stil borbe ne bi mi odgovarao

Prvak UFC-ove teške kategorije Tom Aspinall svoju prvu obranu naslova ima 25. listopada na priredbi u Abu Dhabiju protiv Ciryla Ganea.

Englez je u lipnju svoj privremeni pojas zamijenio pravim naslovom nakon što je Jon Jones objavio kraj karijere i napustio titulu, piše Croring. Aspinall (15-3, 12 KO) ima osam pobjeda i jedan poraz u najvećoj svjetskoj MMA organizaciji koji je pretrpio u srpnju 2022. protiv Curtisa Blaydesa.

U 15 sekundi londonske priredbe ozlijedio je koljeno i predao meč, no dvije godine kasnije Tom je u revanšu nokautom u prvoj rundi pobijedio Amerikanca. Tridesetdvogodišnji prvak ima tri pobjede u nizu i odlučan je što dulje vladati teškom kategorijom. U jednom intervjuu Tom je priznao protiv kojeg bi borca, bivšeg ili sadašnjeg, imao najviše problema u oktogonu.

– Daniel Cormier je u svojim najboljim danima imao stil borbe koji mi vjerojatno ne bi odgovarao, a i nizak je borac – kazao je Tom Aspinall i nastavio:

– Rekao sam mu to, nizak tip koji stalno ide naprijed, mijenja razine između udaraca i hrvanja. Može te nokautirati, a i srušiti. Jako je izdržljiv. On bi mi bio noćna mora. Bio je zvijer, DC je u najboljim godinama bio sjajan.