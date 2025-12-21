Vaso Bakočević doživio brutalan nokaut nakon 50 sekundi borbe, javio se iz bolnice

Dugo iščekivani revanš između Vase Bakočevića i Artura Sowinskog, jedna od zvučnijih borbi FNC 26 priredbe u Podgorici, nije mogao završiti na šokantniji način za domaću publiku. Jedanaest godina nakon kontroverznog poraza podijeljenom sudačkom odlukom u KSW-u, "Psihopata" je dobio priliku za osvetu. Sudbina je htjela da Poljak uskoči kao zamjena za ozlijeđenog Wilhelma Otta, a Bakočević je napokon dobio borbu koju je toliko dugo priželjkivao. Međutim, ovoga puta pravila su bila drugačija, borili su se u boksu golim šakama, a uzavrela atmosfera u dvorani Morača slutila je na spektakl.

Od samog početka bilo je jasno da publika stoji čvrsto uz svog borca. Gromoglasno navijanje za Bakočevića i zaglušujući zvižduci za Sowinskog ispunili su dvoranu, no iskusni Poljak nije pokazivao znakove nervoze. Hladnokrvno je ušao u kavez, fokusiran isključivo na zadatak koji je pred njim. Ta smirenost isplatila mu se već u prvim sekundama. Nakon samo dvadesetak sekundi borbe, Sowinski je preciznom kombinacijom prednjeg i stražnjeg direkta poslao Vasu na pod. Bio je to prvi nokdaun i znak da Bakočevića čeka iznimno teška večer.

Iako vidno uzdrman, crnogorski borac uspio se pridići na noge i nastaviti borbu, nošen podrškom s tribina. Krenuo je žestoko i agresivno naprijed, pokušavajući vratiti meč u svoju korist, ali taj se potez pokazao kobnim. Sowinski je ostao pribran te ga je dočekao još jednim razornim prednjim direktom koji je sjeo točno u područje oka. Bakočević je ponovno pao, a njegova reakcija odmah je dala naslutiti da je borba gotova. Nije ni pokušao ustati, a sudac je prekinuo meč nakon samo pedesetak sekundi prve runde.

Tišina i nevjerica zavladali su dvoranom dok je medicinski tim pružao pomoć Bakočeviću, koji je odmah nakon meča prevezen u Urgentni centar. Kasnije se javio iz bolnice, podijelivši sliku sa skenera koja je potvrdila težu ozljedu lica. Sowinski je nakon pobjede pokazao veliko poštovanje prema protivniku i publici. "Znam da imam 'power punch' i koristim ga. Nadam se da je Vaso dobro, ali čuo sam da mu je nos slomljen. Dok smo se borili, znao sam da je udarac bio dobar i mogao sam osjetiti da je nešto krivo s njegovim nosom", izjavio je poljski borac, koji je pohvalio i grad Podgoricu, zaokruživši svoju besprijekornu izvedbu pravim sportskim ponašanjem.