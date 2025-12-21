Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 45
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
SLOMLJENA MU KOST NA LICU

Vaso Bakočević doživio brutalan nokaut nakon 50 sekundi borbe, javio se iz bolnice

Zadar: FNC 21, Fight Nation Championship 21, Petar Razov - Vaso Bakočević
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
1/3
Autor
Patrik Mršnik
21.12.2025.
u 10:00

Popularni crnogorski borac Vaso Bakočević završio je natjecateljsku godinu na najgori mogući način, teškim porazom pred domaćom publikom u Podgorici i odlaskom u bolnicu. Prilika za osvetu nakon jedanaest godina pretvorila se u noćnu moru nakon što ga je Artur Sowinski nokautirao za samo pedesetak sekundi

Dugo iščekivani revanš između Vase Bakočevića i Artura Sowinskog, jedna od zvučnijih borbi FNC 26 priredbe u Podgorici, nije mogao završiti na šokantniji način za domaću publiku. Jedanaest godina nakon kontroverznog poraza podijeljenom sudačkom odlukom u KSW-u, "Psihopata" je dobio priliku za osvetu. Sudbina je htjela da Poljak uskoči kao zamjena za ozlijeđenog Wilhelma Otta, a Bakočević je napokon dobio borbu koju je toliko dugo priželjkivao. Međutim, ovoga puta pravila su bila drugačija, borili su se u boksu golim šakama, a uzavrela atmosfera u dvorani Morača slutila je na spektakl.

Od samog početka bilo je jasno da publika stoji čvrsto uz svog borca. Gromoglasno navijanje za Bakočevića i zaglušujući zvižduci za Sowinskog ispunili su dvoranu, no iskusni Poljak nije pokazivao znakove nervoze. Hladnokrvno je ušao u kavez, fokusiran isključivo na zadatak koji je pred njim. Ta smirenost isplatila mu se već u prvim sekundama. Nakon samo dvadesetak sekundi borbe, Sowinski je preciznom kombinacijom prednjeg i stražnjeg direkta poslao Vasu na pod. Bio je to prvi nokdaun i znak da Bakočevića čeka iznimno teška večer.

Iako vidno uzdrman, crnogorski borac uspio se pridići na noge i nastaviti borbu, nošen podrškom s tribina. Krenuo je žestoko i agresivno naprijed, pokušavajući vratiti meč u svoju korist, ali taj se potez pokazao kobnim. Sowinski je ostao pribran te ga je dočekao još jednim razornim prednjim direktom koji je sjeo točno u područje oka. Bakočević je ponovno pao, a njegova reakcija odmah je dala naslutiti da je borba gotova. Nije ni pokušao ustati, a sudac je prekinuo meč nakon samo pedesetak sekundi prve runde.

Tišina i nevjerica zavladali su dvoranom dok je medicinski tim pružao pomoć Bakočeviću, koji je odmah nakon meča prevezen u Urgentni centar. Kasnije se javio iz bolnice, podijelivši sliku sa skenera koja je potvrdila težu ozljedu lica. Sowinski je nakon pobjede pokazao veliko poštovanje prema protivniku i publici. "Znam da imam 'power punch' i koristim ga. Nadam se da je Vaso dobro, ali čuo sam da mu je nos slomljen. Dok smo se borili, znao sam da je udarac bio dobar i mogao sam osjetiti da je nešto krivo s njegovim nosom", izjavio je poljski borac, koji je pohvalio i grad Podgoricu, zaokruživši svoju besprijekornu izvedbu pravim sportskim ponašanjem.
Ključne riječi
nokaut bolnica vaso bakočević

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Appsallar
Appsallar
10:44 21.12.2025.

T k o ?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!