Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 114
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
INCIDENT NA BADNJAK

Bulj otjerao romski orkestar iz centra Sinja: 'Đurđevdan nije primjeren za ovaj dan'

Split: Miro Bulj održao konferenciju za medije
Ivana Ivanovic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
24.12.2025.
u 16:03

Prema riječima jednog građanina koji je želio ostati anoniman, orkestar redovito nastupa na javnim mjestima, osobito u Splitu, gdje su, kako tvrdi, uvijek dobro prihvaćeni

Na Badnjak, dan koji se tradicionalno povezuje s mirom, tolerancijom i zajedništvom, u Sinju se dogodio incident koji je izazvao negodovanje dijela javnosti. Prema snimci koja je dostavljena redakciji Slobodne Dalmacije, gradonačelnik Sinja Miro Bulj udaljio je romski orkestar s javnog prostora tijekom njihova nastupa među okupljenim građanima.

Na snimci se vidi kako gradonačelnik rukom daje do znanja glazbenicima da se udalje, dok njihova zbunjena reakcija sugerira da nisu očekivali takav ishod. Orkestar je, prema iskazima očevidaca, mirno došao među stolove i započeo svirati, a građani su ih dočekali pozitivno. Dio okupljenih snimao je nastup, smijao se i darivao glazbenike novcem. 

Međutim, nastup je brzo prekinut. Svjedoci navode kako je gradonačelnik reagirao osobno te zatražio od orkestra da se udalji, što je izazvalo nezadovoljstvo dijela prisutnih. Prema riječima jednog građanina koji je želio ostati anoniman, orkestar redovito nastupa na javnim mjestima, osobito u Splitu, gdje su, kako tvrdi, uvijek dobro prihvaćeni. Smatra da je postupak gradonačelnika neprimjeren, osobito s obzirom na simboliku Badnjaka.

Redakcija Slobodne Dalmacije zatražila je očitovanje gradonačelnika Bulja o ovom događaju. U svom odgovoru naveo je kako je u Sinju na Badnjak organiziran službeni prigodni program te da izvođenje pjesme „Đurđevdan“ smatra neprimjerenim za taj dan. Istaknuo je i da glazbenici nisu imali potrebnu suglasnost za nastup na javnoj površini. „Došao sam do njih i rekao im da je danas Badnjak te da poštuju značaj tog dana. Također, nisu imali odobrenje za javni nastup“, poručio je gradonačelnik.

Ključne riječi
orkestar Sinj Miro Bulj

Komentara 34

Pogledaj Sve
OP
Oprtalj1
16:45 24.12.2025.

Provokacija s Istoka. Jednoga dana će protumačiti kako hrvatski građani vole trubače iz Dragačeva pa kulturološki, i na ostale načine, pripadaju Srbiji. Tako za pismo Bosančicu s Brača kažu da je srpska čirilica.

CA
Carabit
16:36 24.12.2025.

Ako su stvarno svirali Djerdevdan onda je Bulj u pravu sto je prekinuo svrirku

Avatar saljober1959
saljober1959
16:18 24.12.2025.

Kakav incident? Gradonačelnik je koristio svoje pravo. Ako može jedan gradonačelnik zašto to isto ne bi mogao jedan drugi?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!