Bulj otjerao romski orkestar iz centra Sinja: 'Đurđevdan nije primjeren za ovaj dan'

Na Badnjak, dan koji se tradicionalno povezuje s mirom, tolerancijom i zajedništvom, u Sinju se dogodio incident koji je izazvao negodovanje dijela javnosti. Prema snimci koja je dostavljena redakciji Slobodne Dalmacije, gradonačelnik Sinja Miro Bulj udaljio je romski orkestar s javnog prostora tijekom njihova nastupa među okupljenim građanima.

Na snimci se vidi kako gradonačelnik rukom daje do znanja glazbenicima da se udalje, dok njihova zbunjena reakcija sugerira da nisu očekivali takav ishod. Orkestar je, prema iskazima očevidaca, mirno došao među stolove i započeo svirati, a građani su ih dočekali pozitivno. Dio okupljenih snimao je nastup, smijao se i darivao glazbenike novcem.

Međutim, nastup je brzo prekinut. Svjedoci navode kako je gradonačelnik reagirao osobno te zatražio od orkestra da se udalji, što je izazvalo nezadovoljstvo dijela prisutnih. Prema riječima jednog građanina koji je želio ostati anoniman, orkestar redovito nastupa na javnim mjestima, osobito u Splitu, gdje su, kako tvrdi, uvijek dobro prihvaćeni. Smatra da je postupak gradonačelnika neprimjeren, osobito s obzirom na simboliku Badnjaka.

Redakcija Slobodne Dalmacije zatražila je očitovanje gradonačelnika Bulja o ovom događaju. U svom odgovoru naveo je kako je u Sinju na Badnjak organiziran službeni prigodni program te da izvođenje pjesme „Đurđevdan“ smatra neprimjerenim za taj dan. Istaknuo je i da glazbenici nisu imali potrebnu suglasnost za nastup na javnoj površini. „Došao sam do njih i rekao im da je danas Badnjak te da poštuju značaj tog dana. Također, nisu imali odobrenje za javni nastup“, poručio je gradonačelnik.