VIDEO Ludilo i redovi na Poljudu: Ulaznice rasprodane u par sati! Tisuće navijača stižu na Maksimir

Danas je na Poljudu započela prodaja ulaznica za utakmicu 19. kola HNL-a i posljednju prije zimske stanke. Na Maksimiru će se u "vječnom derbiju" susresti Dinamo i Hajduk. Utakmica je na rasporedu u nedjelju od 17:15, a interes je očekivano velik. Pred stadionom su dugački redovi, a iz Hajduka su već u 13 sati objavili kako su sve ulaznice rasprodane. Prizore iz Splita možete vidjeti OVDJE .

Ulaznice za južnu tribinu stadiona prodavale su se po cijeni od 5 eura. Formalno su ih blagajne trebale prodavati do petka 15. prosinca u 17.00 sati, no zaliha nije preživjela niti prvo poslijepodne. Jedna osoba mogla je kupiti do pet ulaznica, a omogućeno je bilo plaćanje isključivo gotovinom. Također, prilikom kupovine navijači su uz sebe morali imati osobne dokumente jer su ulaznice personalizirane.

GALERIJA Dinamo se dugo mučio, ali naposljetku ipak slavio protiv Rudeša (1:0)

Hajduk je raspolagao s 3 tisuće karata za svoje navijačime. 'Bijelima' podrške nikada ne nedostaje pa su tako i ovoga puta karte rasprodane u svega nekoliko sati. Za očekivati je i da je velik dio ulaznica otišao članovima Torcide pa su mogući zanimljivi prizori s tribina.

U ovome trenutku je Hajduk prvi na ljestvici s 40 bodova. U posljednjih osam utakmica upisali su sedam pobjeda, a niz je prekinuo tek remi protiv Lokomotive u posljednjem kolu. Dinamo se rezultatski polako penje te je u posljednje tri prvenstvene utakmice upisao tri pobjede te tako dospio na drugo mjesto s 33 boda. Tome su 'plavi' pribrojali i slavlje nad Astanom u Konferencijskoj ligi.

