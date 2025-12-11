Određeni suci za sljedeće kolo: Evo tko će suditi Dinamu i Hajduku

HNS je na svojoj službenoj stranici objavio sudačke postave za 17. kolo HNL-a. Prva utakmica na rasporedu je u petak od 18 sati u Vinkovcima gdje će snage odmjeriti domaći Vukovar i Varaždin. Glavni sudac bit će Ante Terzić, pomoćnici su mu Alen Jakšić i Dujo Sarić, četvrti sudac Jakov Titlić, a u VAR sobi bit će Ivan Vučković i Luka Pušić.

Subotnji program u 15 sati na Opus Areni otvaraju Osijek i Gorica, a sudac na toj utakmici bit će Patrik Pavlešić. Pomoćnici će mu biti Anto Marić i Vinko Podrug, a četvrti sudac Ivan Vukančić. U VAR sobi situaciju će nadzirati Fran Jović i Kruno Šarić.

Doznajemo: Mamić želi dovesti Brunu Petkovića! Već je povukao prvi potez Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U subotu se od 17:45 na Maksimiru sastaju i Lokomotiva i Hajduk, a glavni sudac je Mateo Erceg iz Benkovca. Uz aut-liniju bit će Ivan Starčević i Vedran Đurak, a četvrti sudac Zdenko Lovrić. VAR sudci su Mario Zebec i Kristijan Novosel..

Dario Bel vodit će susret Slaven Belupa i Dinama u Koprivnici od 15 sati u nedjelju. Pomagat će mu Goran Pataki i Luka turković, četvrti sudac je Igor Pajač, a u VAR sobi će biti Ivan Matić i Ivan Mihalj. Kolo će u nedjelju na Aldo Drosini zatvoriti Istra 1961 i Rijeka. Glavni sudac je Ante Čulina, a pomoćnici mu Marko Maloča i Patrik Krmar. Četvrti sudac bit će Duje Strukan, a VAR suci Ante Čuljak i Dario Kulušić.